رسالة من الحكومة الأسترالية: "نحتاج لرأيكم لتحديث بريد أستراليا بعد 214 عاما على تأسيسه"

النقاط الرئيسية بريد أستراليا يعاني ماليا بسبب تراجع خدمة إيصال الرسائل

زيادة خدمة إيصال الطرود لكن هذا القطاع يشهد منافسة شديدة

الحكومة الفدرالية تطلب من الأستراليين إبداء آرائهم في كيفية تحديث بريد أستراليا

مع توجه معظم الأستراليين لاستخدام الانترنت في تسيير أمورهم الحياتية من دفع الفواتير أو طلب جوازات السفر، وإلى استخدام قنوات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة للتواصل ، فإن الحكومة الفيدرالية تتساءل أين يأتي دور "بريد أستراليا" في أستراليا الحديثة.





تقول المؤسسة التي تأسست قبل 214 عامًا إنها تواجه مستقبلًا غير مؤكد، حيث تشهد أعمال الرسائل الخاصة بها "تراجعًا لا يمكن وقفه" منذ عام 2008.





ومع تراجع إيصال الرسائل ، تنمو أعمال توصيل الطرود بشكل مطرد بفضل توجه الاستراليين للتسوق عبر الإنترنت ، لكن هذه الخدمة تواجه منافسة شديدة من شركات أخرى فيما يتعلق بأوقات التسليم والتوصيل إلى مناطق بعيدة، وجودة الخدمة والسعر ، في وقت ترتفع فيه التكاليف.



الحكومة الأسترالية تبدأ عملية تشاور مع المجتمع لتحديث مؤسسة بريد أستراليا

وفي ظل هذه الأزمة أطلقت الحكومة الفيدرالية يوم أمس عملية تشاور لتحديث عمل بريد أستراليا ودعم استدامته المالية على المدى الطويل.





من جهتها قالت مؤسسة بريد استراليا إن قسم توصيل الرسائل قد سجل خسائر بقيمة 190 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، ومن المتوقع أن يتكبد خسارة في هذه السنة المالية للمرة الأولى منذ عام 2015، وهناك توقعات بأن تزيد الخسائر في السنوات المقبلة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في أعمال تسليم الرسائل.





ووفقا للإحصائيات، تلقى الأستراليون ما معدله 2.4 رسالة أسبوعيا في السنة المالية الماضية 21 _ 2022 ، بانخفاض عن أعلى معدل سجل عام 2008 وكان 8.5 رسالة لكل منزل. ومن المتوقع أنه وبحلول نهاية العقد الحالي سيكون المعدل أقل من رسالة واحدة في الأسبوع.





وتنظر مراجعة الحكومة في كيفية عمل المؤسسة وتتطلع إلى التركيز على إيصال الطرود عوضا عن الرسائل. ولقد شهدت هذه الناحية من عمل المؤسسة نموا كبيرا في العام المالي الماضي، حيث تم إيصال أكثر من 500 مليون طرد.





وقال المدير التنفيذي لبريد أستراليا السيد بول غراهام إن التغييرات ضرورية لكي تبقى المؤسسة ربحية.





"نحن على طريق نحو خسائر كبيرة حيث يستمر الأستراليون والخدمة البريدية الوطنية في التغيير. نحن شركة ممولة ذاتيا بالكامل. لا نريد أن نكون عبئًا على دافع الضرائب الأسترالي. نحن نبحث في عدد من النماذج، ولدينا نواح من أعمالنا حيث لا يوجد لدينا عدد كافٍ من الأشخاص، لذلك نواصل التركيز على التأكد من أن مؤسسة بريد أستراليا قابلة للحياة من الناحية المالية، وهذا جيد للوظائف وللمجتمع. لقد بدأنا في إجراء تغييرات على التحديات التي نواجهها ولكننا نريد أن نسمع من المجتمع حول ما يريدون وكيف نشارك ورسم طريقنا إلى الأمام كخدمة أساسية للمجتمع. نحن ندرك جيدًا التزامات الخدمة الهامة الخاصة بنا".



تخضع المؤسسة لالتزامات وُضع معظمها في الثمانينيات والتسعينيات وتشمل تسليم الرسائل إلى 98 في المائة من المنازل كل يوم من أيام الأسبوع و99.7 في المائة على الأقل مرتين في الأسبوع.





لكن الورقة الاستشارية الجديدة تقول إن هذه المتطلبات لم تعد مستدامة من الناحية المالية.



نقابة عمال الاتصالات تدعو لحماية الوظائف

من جهته يقول شين مورفي وهو من نقابة عمال الاتصالات ، إن أي تغييرات في الخدمة البريدية يجب أن تحسن الخدمات ولا تضعفها.





"نحن ملتزمون بمراجعة بريد أستراليا من أجل حماية آلاف الوظائف لأعضائنا والخدمات التي يقدمونها لمجتمعاتنا. لكن لن نتراجع ونقبل مكافآت بملايين الدولارات تُدفع للمديرين التنفيذيين في نفس الوقت الذي تواجه فيه الشركة ضغوطًا مالية كبيرة من أجل المستقبل".





يوجد أكثر من 4300 مكتب بريد في جميع أنحاء البلاد ، وأكثر من 2500 منها في المناطق الريفية والإقليمية والنائية ، بينما يشغل بريد أستراليا بشكل مباشر أكثر من 36000 شخص وأكثر من 60.000 بشكل غير مباشر.



وزيرة الاتصالات تطمئن لعدم خصخصة المؤسسة

ستستمر عملية التشاور حتى نهاية نيسان أبريل، لكن وزيرة الاتصالات الفيدرالية ميشيل رولاند تقول إن هناك تغييرًا واحدًا لن يتم النظر فيه وهو خصخصة المؤسسة، على الرغم من أنها اعترفت بأن إرسال الرسائل في أيامها الأخيرة. كما أنها أكدت على ضرورة الابقاء على خدمة المناطق الاقليمية والريفية في عملية التحديث.



مقترحات لتحديث بريد أستراليا في ظل التنافس الكبير في قطاع إيصال الطرود

اقترحت الحكومة طرقًا لتحديث الخدمة يمكن أن تشمل زيادة المرونة والثقة في تسليم الطرود والاستثمار في تكنولوجيا أفضل ، وتغيير معايير تسليم الرسائل وترتيبات التسعير.





أنشأت الحكومة موقعا إلكترونيا يشرح المراجعة وكيف يمكن المشاركة فيها .





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