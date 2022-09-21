هل سترتفع أسعار البنزين على الفور بعد وقف الدعم في أستراليا يوم غد؟

النقاط الرئيسية قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن نهاية التخفيض البالغ 22 سنتا في ضرائب البنزين الأسبوع المقبل لا ينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع فوري

الكمية المقدرة ب 700 مليون ليتر التي ما زالت مخزنة لدى الشركات، قد تم شراؤها بالأسعار المدعومة.

توقعت ACCC ألا يلجأ التجار لرفع الأسعار بشكل سريع قبل نفاذ الكميات المشتراة على الأسعار المدعومة

قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن نهاية التخفيض البالغ 22 سنتا في ضرائب البنزين الأسبوع المقبل لا ينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع فوري في الأسعار وهو كان قد رفض تمديد التخفيض المؤقت لضريبة الوقود نظرا لكلفتها الكبيرة والتي وصلت لثلاث مليار دولار في ستة أشهر.





وأشار المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست "مال واقتصاد"إلى تصريح الوزير بأن الكمية المقدرة ب 700 مليون ليتر التي ما زالت مخزنة لدى الشركات، قد تم شراؤها بالأسعار المدعومة.





وأضاف عبدالله: "أسعار الوقود في معظم أنحاء البلاد في الوقت الحالي هي الآن حوالي 50 سنتا للتر أقل من سعر الذروة التي وصلت له في حزيران/يونيو الماضي. أفادت لجنة مراقبة الوقود التابعة لهيئة حماية المستهلك ACCC، أن المدة الزمنية بين قرار اقتطاع 22 سنتا في مايو الماضي وبدء العمل بها في محطات التزود بالوقود كانت ستة أسابيع."





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وعلى ذلك، توقعت ACCC ان يتم هذا الامر أيضا هذه المرة وألا يلجأ التجار لرفع الأسعار بشكل سريع قبل نفاد الكميات المشتراة على الأسعار المدعومة، وأنها سوف تراقب عن كثب تجار الجملة وتجار التجزئة الذين قد يسعون للاستفادة من هذا الموضوع.





بلغ متوسط سعر الليتر من للبنزين الخالي من الرصاص 163.5 دولار في الأسبوع الماضي، في حين انه كان قد تجاوز 2.2 دولار في سيدني وملبورن في حزيران/يونيو الماضي.





رفع الضرائب لإصلاح الميزانية





ينصبّ معظم الجدل الاقتصادي القائم اليوم في أستراليا على كيفية إيجاد حل للمشاكل الحالية التي يواجهها المواطن الأسترالي والمتعلقة بتزامن ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة. ولكن تصريح محافظ مصرف الاحتياطي فيليب لو حوّل التركيز مرة أخرى إلى المشكلة الأكبر والأكثر تعقيدا على المدى المتوسط والبعيد ألا وهي السياسة المالية للحكومة الفيدرالية.





فیلیپ لوئی ریاست بانک مرکزی استرالیا Source: AAP وأوضح المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله تصريحات السيد لو بهذا الخصوص: "قال (لو) خلال مثوله امام لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن الميزانية الفيدرالية تعاني من عجز هيكلي عميق، لذلك تحتاج الحكومة الفيدرالية إلى زيادة الضرائب لزيادة مداخيلها لمعالجة هذه المشكلة."



محافظ مصرف الاحتياط: لا مبرر لوجود عجز في الميزانية الحكومية في الوقت الراهن في ظلّ النمو الاقتصادي الذي نشهده منذ انتهاء ازمة كورونا.

كما شجع محافظ المصرف الحكومة على البحث عن تخفيضات في الإنفاق وسن إصلاحات تجعل الاقتصاد ينمو بشكل أسرع. وقال إنه يأمل أن تبدأ حكومة العمال في ولايتها الأولى في معالجة هذه المهام الثلاث - التحكم في الإنفاق، وزيادة حجم الاقتصاد ورفع الضرائب.





واستطرد عبدالله قائلاً: "لم يكن أمام أستراليا خيار سوى مواجهة عجز كبير أثناء الوباء، لكن لا يجب أن تعاني من عجز الآن في الوقت الذي يزدهر فيه الاقتصاد. لذلك يرى المحافظ أن على الحكومة الفدرالية ألا تزيد في برامج المساعدات الحكومية والاستفادة من تدنى مستويات البطالة الحالية لتخفيف فاتورة إعانة البطالة من جهة، وألا تقوم بالمزيد من مشاريع البنى التحتية من جهة أخرى".





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