الجامعة الثقافية وأزمة اللاجئين السوريين: " الأعداد تفوق نصف سكان لبنان والمسألة باتت خطرًا وجوديًا"

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Annahar editor in chief Anwar Harb will be a speaker in symposium to address the Syrian refugee crisis in Lebanon organized by The World Lebanese Cultural Union Geographic Regional Council Australia & New Zealand organises.

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يرفع المجلس القاري للجامعة الثقافية في العالم فرع أستراليا ونيوزيلندا الصوت عاليًا حول أزمة بلغت عامها الثاني عشر، تختلط فيها الأبعاد السياسية والإنسانية والحقوقية والاقتصادية، وذلك عبر ندوة بعنوان "أزمة اللجوء السوري في لبنان"، كمبادرة فريدة للتواصل مع أبناء الجالية الأفراد ممن يعملون بنشاط من أجل معالجة أزمة اللاجئين السوريين في لبنان. كيف سيتحول النقاش الى خطة استراتيجية وورقة ضغط من الاغتراب اللبناني على المجتمع الدولي؟

أزمة تضاف الى ازمات لبنان المتتالية مع اكثر من مليوني مواطن سوري في لبنان وفق تقرير الامن العام اللبناني في ظل دولة منهارة.

يعود ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الصدارة، في موجة تصاعدية خلال الشهر الماضي، تطالب برحيل السوريين فورًا بعد أن
مع فقدان ابسط مقومات الصمود. يعتبر البعض أن العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، كرّس ضمنًا البقاء الطوعي.

يبادر الاغتراب اللبناني في طرح هذه الإشكالية الشائكة ويرفع الصوت في مختلف دول العالم لملاقاة الجهود اللبنانية لوضع خارطة طريق في واقعية الممكن والعودة الآمنة للاجئين الى أحضان وطنهم الام.

بين معايير الامم المتحدة المثالية والواقع اللبناني الشائك، يحتّم الأمر تضافر القوى الدولية بدءاً من الامم المتحدة والمجتمع الدولي وصولًا الى الدولة اللبنانية وما تبقى منها.

 استهل رئيس تحرير جريدة النهار في سيدني الأستاذ أنور حرب لقاءه عبر برنامج Good Morning Australia بالإضاءة على أهمية طرح هذه الإشكالية التي تتخطى الإطار السياسي.
هذه القضية غير سياسية، انها قضية وجود بحجم وطن وتشكل خطرًا ديمغرافيًا على لبنان
يقرأ حرب الواقع المقلق الذي يثقل كاهل لبنان، فأعداد اللاجئين تتخطى المليوني مواطن سوري بحسب احصائيات الامن العام اللبناني و950 ألف مواطن سوري مسجل لدى المفوضية العليا للاجئين.
الأعداد تفوق نصف سكان لبنان والمسألة باتت خطرًا وجوديًا
يعود حرب الى شرارة اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975 قائلًا: "لبنان تعاطى مع ملف اللجوء الفلسطيني انسانيًا ورغم ذلك تحول لشرارة اندلاع الحرب اللبنانية".

وتابع مؤكدًا ان معالجة هذه القضية لا يصب في مصلحة كل مواطن لبناني وحسب، بل كل مواطن سوري يحق له بالعودة الى أحضان الوطن الأم.

أما عن دور الجامعة الثقافية كما الاغتراب في معالجة هذه الأزمة فيقول حرب: "سيصدر بيان عن هذه الندوة توجهه الجامعة الثقافية الى الأمم المتحدة والفاتيكان وعواصم الدول الكبرى مقدمة استراتيجية مدروسة لعودة آمنة".
يتم التطرق للعودة الآمنة، فماذا عن السلام في لبنان؟
وختم قائلًا: "العالم يتصافح وينسى الخلافات الأيديولوجية بدءًا من إيران والسعودية. الم يحن الوقت لهذا الوطن ان يضع خلافاته الداخلية جانبًا والتكاتف لحل أزماته؟"

 بين العودة الآمنة سياسيًا للاجئين السوريين الى أحضان الوطن والبقاء الآمن اقتصاديًا للبنانيين في ربوع الوطن، كيف يكون المخرج في واقعية الممكن؟

 الإجابة مع الأستاذ أنور حرب في الملّف الصوتيّ أعلاه.
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 "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
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