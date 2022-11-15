كأس العالم قطر 2022: أيام قليلة تفصلنا عن بطولة عالمية بنكهة عربية

النقاط الرئيسية: أعلن الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم السيد ناصر الخاطر في الأسابيع الماضية أن قطر أنفقت ثمانية مليارات دولار تحضيراً للبطولة

النسخة الأولى التي ستقيم أربع مباريات في اليوم الواحد في دور المجموعات وذلك بسبب مساحة قطر الصغيرة وقرب المسافات ما بين الملاعب

سيُرفع كأس العالم والذي يبلغ وزنه 6.1 كيلو غرام من الذهب الخالص في استاد لوسيل الذي يتسع الى ثمانين ألف متفرج

فازت قطر باستضافة المونديال في حدث تاريخي عام ألفين وعشرة ومنذ ذلك الحين ودولة قطر تبذل جهوداً كبيرة لاستضافة نسخة استثنائية من كأس العالم، هو أول كاس عالم يقام في دولة عربية، وهو أول كاس عالم يقام في دولة إسلامية.





وكان قد أعلن الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم السيد ناصر الخاطر في الأسابيع الماضية أن قطر أنفقت ثمانية مليارات دولار تحضيراً للبطولة.





وجهزت قطر ثمانية ملاعب بمواصفات عالمية لهذه البطولة، ومن المتوقع أن تكون أفضل ملاعب استضافت كأس العالم في التاريخ.





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ومن المتوقع أن يزور قطر أربعة ملايين سائح في فترة كأس العالم، ونحن على موعد مع نسخة استثنائية بنكهة عربية لبطولة يتابعها العالم أجمع، وهي أخر نسخة من كأس العالم تشمل 32 فريقاً فقط حيث ابتدأً من النسخة التالية من بطولة كأس العالم 2026 سيكون هنالك 48 منتخباً يتنافسون على اللقب.



DOHA, QATAR - NOVEMBER 13: A view of people's excitement, days before the 2022 FIFA World Cup in Doha, Qatar on November 13, 2022 Mohammed Dabbous / Anadolu Agency (Photo by Mohammed Dabbous / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP) Credit: MOHAMMED DABBOUS/Anadolu Agency via AFP



وهي النسخة الأولى أيضاً التي ستقيم أربع مباريات في اليوم الواحد في دور المجموعات وذلك بسبب مساحة قطر الصغيرة وقرب المسافات ما بين الملاعب، والتي ستسمح للمشجعين في قطر حضور أكثر من مباراتين في اليوم الواحد، حيث أطول مسافة ما بين ملعبين في قطر هي خمسة وسبعون كيلو متراً، بينما أقصر مسافة ما بين ملعبين هي خمسة كيلو مترات فقط.





وجهزت قطر وسائل نقل عامة سريعة ومريحة ما بين الملاعب لنقل المشجعين، حيث تستغرق أطول مسافة ما بين ملعبين ساعة واحدة فقط.



Switzerland's players board a bus upon their arrival at the Hamad International Airport in Doha on November 14, 2022, ahead of the Qatar 2022 World Cup football tournament. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) Source: AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP ومن المتوقع ان يتم تحطيم الرقم القياسي لمشجع حضر أكبر عدد ممكن من المباريات في بطولة كأس العالم.





وهو الرقم الذي حققه الجنوب أفريقي تولاني نوغوكوبو في كأس العالم ألفين وعشرة بحضوره واحد وثلاثين مباراة.





أما في أستراليا سنستمتع بتغطية استثنائية أيضاً على أس بي أس on Demand والتي ستنقل بطولة كأس العالم كاملة مجاناً، وبتغطية شاملة وبلغات متعددة.





الجالية العربية في أستراليا تنتظر البطولة بفارغ الصبر، أربعة منتخبات عربية مشاركة في هذه النسخة من كأس العالم، أضف على ذلك وجود المنتخب الأسترالي والذي وقع في مجموعة تضم الفائز باللقب في النسخة الماضية المنتخب الفرنسي، والمنتخب الدنماركي الذي يحتل المركز العاشر في التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية، كما تضم المجموعة أيضاً المنتخب التونسي نسور قرطاج.





وينتظر الجميع انطلاقة بطولة كأس العالم، وستتجه الأنظار في 21 من تشرين الثاني الى استاد البيت في مدينة الخور والذي سيستضيف المباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخب القطر مع منتخب الإكوادور.



This handout photo provided by Qatar's Supreme Committee for Delivery and Legacy on November 22, 2021 shows a view of the al-Bayt Stadium in al-Khor north of the Qatari capital. (Photo by Qatar's Supreme Committee for Delivery and Legacy / AFP) / == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / QATAR'S SUPREME COMMITTEE FOR DELIVERY AND LEGACY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS == Credit: -/AFP هذا الملعب الذي افتتح العام الماضي والذي اعتمدت قطر في تصميمه على النسيج الغني لثقافتها، حيث استوحي تصميم استاد البيت من بيت الشعر الذي سكنه أهل البادية، ويجسد الهيكل الخارجي شكل الخيمة.





سيتابع العالم ستة وأربعين مباراة وصولاً الى التاسع عشر من كانون الأول، وهو موعد المباراة النهائية، والذي سيتوج الفائز من هذه المباراة بطل العالم لكرة القدم لأربعة أعوام.





وسيُرفع كأس العالم والذي يبلغ وزنه 6.1 كيلو غرام من الذهب الخالص في استاد لوسيل الذي يتسع الى ثمانين ألف متفرج والذي أنشئ خصيصاً لبطولة كأس العالم.



Lusail Stadium, a venue of World Cup Final Match, is illuminated in Lusail on Nov. 13, 2022. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Keita Iijima / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP) Credit: KEITA IIJIMA/The Yomiuri Shimbun via AFP اقترب الموعد ونحن جاهزون لبطولة عالمية بنكهة عربية.





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