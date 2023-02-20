في اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية: الطريق طويل لتحقيق العدالة في أستراليا

Key Points تقول الأمم المتحدة انه هنالك فرص عدّة لبناء تحالف من أجل العدالة الاجتماعية وإطلاق المزيد من الاستثمارات في الوظائف اللائقة

العدالة الاجتماعية ترتكز على مبادئ المساواة لجميع السكان بغض النظر من اي طبقة اجتماعية اوامرأة او رجل أو طفل

التفرقة بين الشخص والآخر يجب ان لا تشكل فروقات بموضوع العدالة الاجتماعية

يصادف اليوم الاثنين الموافق في العشرين من شباط فبراير من كل عام اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية World Day of Social Justice وشعار هذا العام هو "التغلب على العوائق واطلاق العنان لفرص العدالة الاجتماعية" .



وتُتيح هذه المناسبة لهذا العام فرصة تعزيز الحوار مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والشباب، والشركاء المجتمعيين، ومنظمات المجتمع المدني، وكيانات الأمم المتحدة، وغيرها من أصحاب المصلحة الآخرين في ما يتصل بالإجراءات اللازمة لتقوية العقد الاجتماعي الذي تمزق بسبب تزايد التفاوتات والصراعات وضعف المؤسسات العاملة في مجال حماية حقوق العمال.





وذكر بيان صادر عن الأمم المتحدة "مع أنّ هذه الأزمات كثيرة ومتعددة، فإن هنالك فرص عدّة لبناء تحالف من أجل العدالة الاجتماعية وإطلاق المزيد من الاستثمارات في الوظائف اللائقة، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على خِدْمَات الرعاية، وعلى الشباب."



اقرأ المزيد دراسة جديدة تكشف ان هناك 6 طبقات اجتماعية في أستراليا

وأضاف البيان "يتزايد الفقر وتتسع أوجه التفاوت داخل البلدان وفيما بينها في أنحاء كثيرة من العالم. وما فتئت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم في السنوات الأخيرة. وإلى جانب المآسي الإنسانية التي رافقت هذه الأزمات والأثر الذي تركته على عالم العمل، كان من شأن هذه الأزمات أن سلطت الضوء على أوجه الترابط والتداخل القائمة بين الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وأظهرت الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود للتصدي لها على المستوى العالمي والإقليمي والوطني."





للحديث عن مفهوم اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وهل من الممكن تحقيق العدالة الاجتماعية في شتى جوانب الحياة، تقول السيدة دلال الحاج سمايلي مديرة مركز Wellspring للخدمات الاجتماعية للشبيبة إن "تخصيص يوم عالمي للعدالة الاجتماعية هو فرصة للحديث والتفكير وتحليل هل يا ترى هل نحن قريبون من العدالة الاجتماعية مقارنة بالسابق وهل نحن نتطور في هذا المجال. "





وأضافت السيدة دلال "العدالة الاجتماعية ترتكز على مبادئ المساواة لجميع السكان بغض النظر من اي طبقة اجتماعية اوامرأة او رجل أو طفل. ام كانوا مهاجرين او مولودين هنا في أستراليا او ان كانوا من أصل غير ناطق باللغة الانكليزية."





وتابعت "التفرقة بين الشخص والآخر يجب ان لا تشكل فروقات بموضوع العدالة الاجتماعية. يجب ان يكون لديهم نفس الحقوق ونفس الفرص بالمجتمع. نحن مازلنا في أستراليا نعيش في مجتمع لنظام اقتصادي رأسمالي. ولذلك فان العدالة الاجتماعية من ناحية الاقتصاد نفتقدها هنا في أستراليا".





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



