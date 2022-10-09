ناشطة في مساعدة المشردين والمحتاجين: من أجمل اللحظات هي زرع بسمة على وجه انسان

النقاط الرئيسية يهدف اليوم العالمي للتشرد إلى الوقوف على أسباب التشرد في العالم وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة المتفاقمة

في أستراليا يوجد 117 ألف مشرد، نسبةٌ كبيرة منهم تقل أعمارهم عن 12 سنة

يصادف الاثنين العاشر من شهر تشرين الأول أكتوبر اليوم العالمي للمشردين

يصادف الاثنين العاشر من شهر تشرين الأول أكتوبر اليوم العالمي للمشردين World Homeless Day. وبحسب الأرقام يوجد في استراليا أكثر من 116000 مشرد، لذا تقوم العديد من الجمعيات والمؤسسات المعنية بتقديم المساعدات والخدمات وإقامة المبادرات من أجل مساعدة المشردين.



LISTEN TO المشردون يزدادون، والحكومات ودوائر الإسكان والمنظمات المعنية تفشل في التخفيف من أزمتهم. SBS Arabic24 10/10/2019 10:00 Play

ومن تلك المؤسسات Sydney Community Connect الذي يزور المحتاجين والمشردين ويقدم لهم المساعدات الغذائية والنفسية.





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وقالت السيدة جومانا منزلجي رئيسة المؤسسة، لإذاعة أس بي أس عربي24، "بدأنا هذا المشروع منذ جائحة كورونا ووجدنا استجابة كبيرة من قبل قادة الجالية وأصحاب المحلات التجارية. أصبح عدد المحتاجين في تزايد كبير أغلبهم من العائلات وكبار السن والطلبة الذين خسروا منازلهم بسبب الوضع الاقتصادي الصعب أو تعاطي المخدرات أو الأدمان والعنف وهروبهم من المنزل."



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وأضافت "هدفنا ليس فقط مساعدة المحتاجين وانما نبني معهم علاقات طيبة ويتحدثون الينا عن مشاكلهم وقصصهم ونسمعهم لان قصصهم مؤثرة جداً. من أجمل اللحظات هي زرع بسمة على وجه انسان."





مع وجود أكثر من 116000 شخص يعانون من التشرد في أستراليا ، تم إعداد مشروع يتضمن عدة مركبات هجينة تعمل بالكهرباء والبنزين Hybrid تابعة لمؤسسة Sky Orange لمساعدة المزيد من الأشخاص المحتاجين وخلق طرق أكثر فاعلية لإحداث تأثير ايجابي في حياتهم.





وقال بيان لمركز ميديا كاست الإخباري أن المركبات تتضمن أماكن غسل الملابس وعربات الاستحمام. وستقلل Orange Sky من استهلاكها الكهربائي بنسبة تصل إلى 90٪ وستساعد بدورها 40 ألف شخص بحلول عام 2025.





ويهدف اليوم العالمي للتشرد إلى الوقوف على أسباب التشرد في العالم وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة المتفاقمة. ففي أستراليا يوجد 117 ألف مشرد، نسبةٌ كبيرة منهم تقل أعمارهم عن 12 سنة.





وأظهرت دراسة جديدة أن الحكومات الأسترالية المتعاقبة على مدى السنوات العشر الماضية فشلت في الحد من أزمة المشردين، خصوصاً منهم الشبيبة، على رغم كل السياسات التي أطلقتها للتخفيف من المشكلة. الدراسة التي تم إعدادُها ضمن ما يُعرف بـ “بطاقة التقرير الوطني حول تشرُّد





الشبيبة” وَضعت علامة منخفضة لسياسات الحكومات في أستراليا إزاء المشردين خلال العقد الماضي، لا تتجاوز C-minus.





وبحسب الإحصاء السكاني الذي أُجري في أستراليا في العام 2016، يبلغ عدد المشردين الذين يبيتون في الشوارع أو الحدائق العامة أو أماكن تُستخدم كمأوى موقت حوالى 117 ألف شخص. ويشكل هذا العدد زيادة بنسبة 13% عن عدد المشردين في الإحصاء السكاني الأسبق الذي أجري في العام 2011.





وهناك أسبابٌ عدة للتشرد أبرزها التعرض للإساءة في المنزل، الإدمان بأشكاله المختلفة، خسارة العمل أو خسارة الممتلكات. وبالمقابل، ذكرت دراسة أعدتها SBS News انهُ تم رفض طلبات تسع نساء من بين كل عشرة في فيكتوريا تقدمن بطلب للحصول على سكن بأسعار معقولة هذا العام من خلال الجمعية الخيرية النسائية YWCA The Young Women’s Christian Organisation of Melbourne.





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