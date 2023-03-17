الجامعة الثقافية اللبنانية في رحلة عبر المذاق: "سيارة الأجرة تنطلق من طرابلس ومسك الختام مع الحلوى البيروتية"

تنطلق الرحلة عبر المذاق، الصورة والصوت من طرابلس الى الكورة فجونيه ومسك الختام في بيروت.





للسنة الثانية تنطلق سيارة الأجرة اللبنانية الخاصة بالضيوف الذين سيحضرون حفل العشاء En Route to Beirut، ولكنها ستتوقف في وجهات جديدة في طريقها إلى بيروت في رحلة ثقافية وثقافية لا تُنسى؛ تثري جميع الحواس بالموسيقى التقليدية، وقائمة طعام مصممة خصيصًا لتحاكي الأماكن التي سيتم التسليط الضوء حولها ، وأرقى الحلويات والنبيذ اللبناني الحائز على جوائز عالمية.





التقى برنامج Good Morning Australia رئيس الجامعة الثقافية اللبنانية في سيدني الدكتور شاين جحا، الذي استهل مداخلته بتسليط الضوء حول البعد الثقافي للعشاء السنوي الذي هو بمثابة رحلة في المذاق والثقافة:





"نحتفل بالحضارة اللبنانية وثقافتنا عبر الموسيقى والطعام التقليدي وزيارة افتراضية الى أربع مدن".



Professor Shane Geha President of World Lebanese Cultural Union of Sydney with his wife and children at the Gala dinner "En Route to Beirut" 2022



يقول د. جحا:



نتطلع إلى ركوب سيارة الأجرة اللبنانية، لاستكشاف مناطق اربع، ونتذوق أفضل المأكولات





وتابع قائلًا:





"في طرابلس سنتذوق طعام الشارع من الحمّص الى الكعكة الطرابلسية، في الكورة سنتذوق طبق اللوبياء باللحم، في جونية هريسة الدجاج والحلوى ستكون بيروتية"





أشار د. جحا الى ان الحضور سيتذوق أفضل أنواع النبيذ في لبنان ، وهو مزيج شاتو موسار كابيرنت ساوفيجنون الحائز على جائزة عالمية.





"En Route to Beirut" a memorable Lebanese culinary and cultural journey of traditional music and award-winning Lebanese wines. كما وسلط الضوء على مساهمات الجامعة الثقافية اللبنانية في مساندة لبنان الذي يمر في أزمة اقتصادية خانقة قائلًا:





"اخترنا ان نفعّل التعاون مع لبنان في احياء هذا الحفل ودعم قدراته البشرية، فإعداد المقاطع المصورة تم في لبنان كما وان فريق المعلوماتية كان من الطاقة الشبابية الموهوبة الصامدة هناك".





وأشار الى ان ريع هذا الحفل يعود لتقديم المساعدات الطبية والتعليمية الى اللبنانيين الأكثر حاجة منوهًا:





" لقد نجحنا في امداد لبنان بمبلغ 400 ألف دولار خلال السنتين الماضيتين"





ما هي النشاطات المستقبلية التي تعدها الجامعة الثقافية اللبنانية في سيدني ؟



الاجابة مع د. شاين جحا في الملف الصوتي أعلاه.





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.





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