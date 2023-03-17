الجامعة الثقافية اللبنانية في رحلة عبر المذاق: "سيارة الأجرة تنطلق من طرابلس ومسك الختام مع الحلوى البيروتية"

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The World Lebanese Cultural Union of Sydney’s launches its annual Gala Event "En Route to Beirut"

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تحيي الجامعة الثقافية اللبنانية في سيدني وللسنة الثانية حفل عشاء سنوي هو بمثابة رحلة بالمذاق والصوت والصورة الى لبنان بعنوان En Route to Beirut وذلك مساء السبت 18 آذار/مارس 2023 في تمام الساعة السابعة في دولتون هاوس - هايد بارك. الى اين سينطلق "التاكسي" هذه السنة؟

تنطلق الرحلة عبر المذاق، الصورة والصوت من طرابلس الى الكورة فجونيه ومسك الختام في بيروت.

للسنة الثانية تنطلق سيارة الأجرة اللبنانية الخاصة بالضيوف الذين سيحضرون حفل العشاء En Route to Beirut، ولكنها ستتوقف في وجهات جديدة في طريقها إلى بيروت في رحلة ثقافية وثقافية لا تُنسى؛ تثري جميع الحواس بالموسيقى التقليدية، وقائمة طعام مصممة خصيصًا لتحاكي الأماكن التي سيتم التسليط الضوء حولها ، وأرقى الحلويات والنبيذ اللبناني الحائز على جوائز عالمية.

 التقى برنامج Good Morning Australia رئيس
الجامعة الثقافية اللبنانية في سيدني
الدكتور شاين جحا، الذي استهل مداخلته بتسليط الضوء حول البعد الثقافي للعشاء السنوي الذي هو بمثابة رحلة في المذاق والثقافة:

"نحتفل بالحضارة اللبنانية وثقافتنا عبر الموسيقى والطعام التقليدي وزيارة افتراضية الى أربع مدن".
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Professor Shane Geha President of World Lebanese Cultural Union of Sydney with his wife and children at the Gala dinner "En Route to Beirut" 2022

 يقول د. جحا:
نتطلع إلى ركوب سيارة الأجرة اللبنانية، لاستكشاف مناطق اربع، ونتذوق أفضل المأكولات

وتابع قائلًا:

"في طرابلس سنتذوق طعام الشارع من الحمّص الى الكعكة الطرابلسية، في الكورة سنتذوق طبق اللوبياء باللحم، في جونية هريسة الدجاج والحلوى ستكون بيروتية"

أشار د. جحا الى ان الحضور سيتذوق أفضل أنواع النبيذ في لبنان ، وهو مزيج شاتو موسار كابيرنت ساوفيجنون الحائز على جائزة عالمية.

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"En Route to Beirut" a memorable Lebanese culinary and cultural journey of traditional music and award-winning Lebanese wines.
 كما وسلط الضوء على مساهمات الجامعة الثقافية اللبنانية في مساندة لبنان الذي يمر في أزمة اقتصادية خانقة قائلًا:

"اخترنا ان نفعّل التعاون مع لبنان في احياء هذا الحفل ودعم قدراته البشرية، فإعداد المقاطع المصورة تم في لبنان كما وان فريق المعلوماتية كان من الطاقة الشبابية الموهوبة الصامدة هناك".

وأشار الى ان ريع هذا الحفل يعود لتقديم المساعدات الطبية والتعليمية الى اللبنانيين الأكثر حاجة منوهًا:

" لقد نجحنا في امداد لبنان بمبلغ 400 ألف دولار خلال السنتين الماضيتين"

ما هي النشاطات المستقبلية التي تعدها الجامعة الثقافية اللبنانية في سيدني ؟
الاجابة مع د. شاين جحا في الملف الصوتي أعلاه.

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