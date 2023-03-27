اليوم العالمي للمسرح: هل ما زال المسرح كلمة فنيّة تحاكي واقع الشعوب؟

النقاط الرئيسية: يعتبر الفن المسرحي من أقدم الفنون الذي ذكر في الفلسفة الاغريقية والذي ساهم في نشر المعرفة المجتمعية

أخرج الممثل عمار بركات 17 فيلمًا قصيرًا وعمل كمخرج منفذ ل 34 مسلسل عربي وقدم اول عمل مسرحي عراقي يوثق في منصة AusStage بعنوان دراما 282

يعمل بركات كمدير القسم العربي في راديو 4EB في برزبين وعمل كمستشار ثقافي للعمل الفني Safe Harbour عام 2018

تم إنشاء يوم المسرح العالمي من قبل الهيئة الدولية للمسرح وتم الاحتفال به لأول مرة في 27 مارس 1962، وهو تاريخ إطلاق موسم "مسرح الأمم" في باريس.





يهدف اليوم العالمي للمسرح لتسليط الضوء حول هذا الفن الذي يعتبر قيمة تاريخية ساهمت في نشر المعرفة فباتت المحفّز والمحرّض على التفكير النقدي والتغيير المجتمعي.





استهل الممثل، المخرج السينمائي والسيناريست عمار بركات الحائز على دبلوم اخراج سينمائي من بغداد عام 1992 مداخلته عبر برنامج “Good Morning Australia” بالإضاءة حول تاريخية هذا الفن اذ يقول:





" الفلسفة الاغريقية والبابلية كما المصرية تحدثت عن المسرح وتصميم المعابد كان يتّبع هيكلية المسرح".





شرح بركات أهمية الفن المسحي ودوره قائلًا:



الفن هو محاكاة للطبيعة وكان المسرح ينقل بالتراجيديا والكوميديا واقع المجتمع





استشهد بنص مسرحي لعبد الرحمن الشرقاوي حول مفصلية الكلمة المسرحية:





شرف الانسان في كلمة والممثل يوجه الكلمة من خشبة المسرح الى الجمهور ويملك قدرة التأثير





بركات الذي قدم اول عمل مسرحي عراقي له بعنوان "دراما282" والذي وثق في منصة AusStage، ميّز بين الأداء التمثيلي على خشبة المسرح بين الأداء امام شاشة الكاميرا اذ يقول:





" يقدم الممثل أداءً مبالغًا على المسرح لإيصال المشاعر حتى آخر شخص في القاعة على عكس الأداء امام الكاميرا الذي يجب ان يبتعد عن المبالغة".





أشار بركات الى أن علم النفس يضع على قائمة درجات الخوف، الظهور امام الجمهور اذ يقول:



يعتبر الخوف من الظهور أمام الجمهور بالمرتبة الأولى اما الخوف من الموت يأتي في الدرجة الأخيرة

ماذا قدمت الجالية العربية لفن المسرح في استراليا؟ وهل ما زال المسرح صورة تحاكي وتعكس واقع الشعوب؟





الإجابة مع الممثل عمّار بركات في الملّف الصوتيّ أعلاه.









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