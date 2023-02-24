"ربيع لم يزهر": رواية الكاتبة نجمة حبيب التي تعيد لأهالي مخيم الضبية حقهم الضائع!

النقاط الرئيسية: توقع الدكتورة نجمة حبيب روايتها "ربيع لم يزهر" بحلتها الجديدة.

هذه الرواية هي مجموعة قصص قائمة على أحداث حقيقية غاصت فيها الكاتبة في عقول شخصياتها فمزجت بين الواقع والخيال.

تعتبر الدكتورة نجمة حبيب أنها تخون فلسطين إذا لم تعط القضية الفلسطينية حقها من خلال مؤلفاتها.

قالت الدكتورة نجمة حبيب في حديثها لأس بي أس عربي 24 أن هذه الرواية تختلف كثيراً عن تلك التي صدرت عام 2003، لأنها كانت مجرد قصيرة ليس أكثر أما هذه النسخة فهي رواية متكاملة.





تقول الدكتورة نجمة أن هذه الرواية هي مجموعة قصصية أبطالها أشخاص حقيقيين بأسماء مستعارة، لعل أبرزها هو الطفل ربيع الذي قضى مع عائلته في ٦ آب/ أغسطس جراء القنبلة الفراغية التي أسقطتها الطائرات الإسرائيلية على بناية عكر التي كان يسكنها الكثير من العائلات الفلسطينية من مخيم ضبية. ومن هنا كانت تسمية الرواية "ربيع ام يزهر" تخليداً لذكرى ربيع الطفل الذي قضى قبل أن يزهر في الحياة.



Source: Supplied عمدت الدكتورة نجمة في تجسيد شخصياتها إلى المزج بين الواقع والخيال، فأشارت أن الحدث بحد ذاته قد يكون واقعياً، إلا أنها غاصت في عمق الشخصية لتتخايل ما دار في عقلها كل منها إلى حين لحظة الحدث الذي قد يكون صغيراً جداً، لكن التخيلات التي أوصلت إليه هي زبدة العمل الأدبي.



قيمة العمل الروائي هي في قراءة الشخصية من الداخل، لأن الظاهر سهل جداً.

كما شددت الدكتورة نجمة أمها أرادت من خلال هذه الرواية أن تعطي مخيم ضبية الذي كان يقع في المنطقة الشرقية حقه، لأن مأساته تزامنت مع مآسٍ أكبر، فلم يتحدث عنه أحد من المدونين.



أردت أن أعطي أهالي مخيم الضبية حقهم، وأري العالم أن هذا المخيم كان له دوره ودفع الدم والضحايا كغيره من المخيمات.

Source: Supplied رغم أن الأديبة نجمة حبيب لا تعرف وطنها الأم فلسطين الذي ولدت فيه سوى من خلال روايات أمها وجدتها، إلا أن فلسطين هي الملهمة التي تؤجج قلمها، فنراها حاضرة في كل مؤلفاتها.





تقول الدكتورة نجمة، "القضية افلسطينية نبع غني فيها الكثير من القيم والمعاناة والفخر، وأنا من واجبي إبراز هذه الصورة للعالم".



أنا أخون شعبي وضميري إذا لم أعط القضية الفلسطينية حقها، لا شيء أهم بالنسبة لي من قضية فلسطين.

تجري مراسم توقيع رواية "ربيع لم يزهر" يوم الإثنين الواقع في 27 شباط/ فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً في قاعة Lakemba Senior Citizens Centre على العنوان Croydon street, Lakemba ٢٣





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