"ربيع لم يزهر": رواية الكاتبة نجمة حبيب التي تعيد لأهالي مخيم الضبية حقهم الضائع!

النقاط الرئيسية:
- توقع الدكتورة نجمة حبيب روايتها "ربيع لم يزهر" بحلتها الجديدة.
- هذه الرواية هي مجموعة قصص قائمة على أحداث حقيقية غاصت فيها الكاتبة في عقول شخصياتها فمزجت بين الواقع والخيال.
- تعتبر الدكتورة نجمة حبيب أنها تخون فلسطين إذا لم تعط القضية الفلسطينية حقها من خلال مؤلفاتها.
قالت الدكتورة نجمة حبيب في حديثها لأس بي أس عربي 24 أن هذه الرواية تختلف كثيراً عن تلك التي صدرت عام 2003، لأنها كانت مجرد قصيرة ليس أكثر أما هذه النسخة فهي رواية متكاملة.
تقول الدكتورة نجمة أن هذه الرواية هي مجموعة قصصية أبطالها أشخاص حقيقيين بأسماء مستعارة، لعل أبرزها هو الطفل ربيع الذي قضى مع عائلته في ٦ آب/ أغسطس جراء القنبلة الفراغية التي أسقطتها الطائرات الإسرائيلية على بناية عكر التي كان يسكنها الكثير من العائلات الفلسطينية من مخيم ضبية. ومن هنا كانت تسمية الرواية "ربيع ام يزهر" تخليداً لذكرى ربيع الطفل الذي قضى قبل أن يزهر في الحياة.
عمدت الدكتورة نجمة في تجسيد شخصياتها إلى المزج بين الواقع والخيال، فأشارت أن الحدث بحد ذاته قد يكون واقعياً، إلا أنها غاصت في عمق الشخصية لتتخايل ما دار في عقلها كل منها إلى حين لحظة الحدث الذي قد يكون صغيراً جداً، لكن التخيلات التي أوصلت إليه هي زبدة العمل الأدبي.
Source: Supplied
قيمة العمل الروائي هي في قراءة الشخصية من الداخل، لأن الظاهر سهل جداً.
كما شددت الدكتورة نجمة أمها أرادت من خلال هذه الرواية أن تعطي مخيم ضبية الذي كان يقع في المنطقة الشرقية حقه، لأن مأساته تزامنت مع مآسٍ أكبر، فلم يتحدث عنه أحد من المدونين.
أردت أن أعطي أهالي مخيم الضبية حقهم، وأري العالم أن هذا المخيم كان له دوره ودفع الدم والضحايا كغيره من المخيمات.
رغم أن الأديبة نجمة حبيب لا تعرف وطنها الأم فلسطين الذي ولدت فيه سوى من خلال روايات أمها وجدتها، إلا أن فلسطين هي الملهمة التي تؤجج قلمها، فنراها حاضرة في كل مؤلفاتها.
Source: Supplied
تقول الدكتورة نجمة، "القضية افلسطينية نبع غني فيها الكثير من القيم والمعاناة والفخر، وأنا من واجبي إبراز هذه الصورة للعالم".
أنا أخون شعبي وضميري إذا لم أعط القضية الفلسطينية حقها، لا شيء أهم بالنسبة لي من قضية فلسطين.
تجري مراسم توقيع رواية "ربيع لم يزهر" يوم الإثنين الواقع في 27 شباط/ فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً في قاعة Lakemba Senior Citizens Centre على العنوان Croydon street, Lakemba ٢٣
يمكنكم الإستماع إلى اللقاء كاملاً في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.
توجهوا الآن إلى للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار في أي وقت على SBS On Demand.