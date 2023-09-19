حملة نعم للصوت مدعومون لكن أي من المعسكريين غير واثق من النصر!
Supporters of theYes' campaign gather, in Canberra, Sunday, September 17, 2023. (AAP Image/Dominic Giannini) NO ARCHIVING Source: AAP / DOMINIC GIANNINI/AAPIMAGE
جنبا الى جنب،تجمع الخصوم السياسيون من جميع الأطياف في سيدني لدعم "الصوت"من رئيس وزراء نيو ساوث ويلز السابق باري او فاريل،الى جانب وزير الطاقة العمالي الحالي في الولاية بني شارب.بالرغم من ذلك لم يزل معارضي صوت السكان الأصليين الى البرلمان لا يزالون غير متأثرين.ومن جهة ثانية ينتقد زعيم المعارضة بيتر داتون تعامل أنتوني ألبانيزي مع الأستفتاء. لمعرفة المزيد أستمعوا الى الرابط الصوتي أعلاه.زوروا موقع أس بي أس لاستفتاء الصوت أحصلوا على الاخبار والمعلومات عن الاستفتاء على صوت السكان الاصليين في البرلمان 2023 ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 في البرلمان على شبكة SBS ، بما في ذلك وجهات نظر الأمم الأولى من خلال NITV. قم بزيارة بوابة SBS Voice Referendum للوصول إلى المقالات ومقاطع الفيديو والبودكاست بأكثر من 60 لغة ، أو بث آخر الأخبار والتحليلات والمستندات والترفيه مجانا على Voice Referendum hub on SBS On Demand
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