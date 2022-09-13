"نبتسم لأنك وجدي قد التقيتما مجددا": الأمير هاري يوجه رسالة مؤثرة للملكة الراحلة

أصدر الأمير هاري بيانا إحياءا لذكرى جدته الملكة إليزابيث الثانية يوم الإثنين شاكرا إياها على "المشورة السليمة" و"الابتسامة المرحة".
كتب هاري للملكة الراحلة: "جدتي، في الوقت الذي يجلب لنا فيه الفراق النهائي هذا حزنا عظيما، سأبقى ممتنا للأبد للقاءاتنا الأولى، ابتداء من ذكريات طفولتي معك إلى لقائي معك للمرة الأولى كقائدة إلى اللحظة الأولى التي التقيت بها زوجتي الحبيبة واحتضنت أحفادك الأعزاء".
تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.
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