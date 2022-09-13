SBS Arabic24

"نبتسم لأنك وجدي قد التقيتما مجددا": الأمير هاري يوجه رسالة مؤثرة للملكة الراحلة

SBS Arabic24

APTOPIX Britain Royals

Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex, look at the floral tributes for the late Queen Elizabeth II outside Windsor Castle, in Windsor, England, Saturday, Sept. 10, 2022. (AP Photo/Martin Meissner) Source: AP / Martin Meissner/AP

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 13/09/2022 11:41am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 13/09/2022 11:41am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
أصدر الأمير هاري بيانا إحياءا لذكرى جدته الملكة إليزابيث الثانية يوم الإثنين شاكرا إياها على "المشورة السليمة" و"الابتسامة المرحة".

كتب هاري للملكة الراحلة: "جدتي، في الوقت الذي يجلب لنا فيه الفراق النهائي هذا حزنا عظيما، سأبقى ممتنا للأبد للقاءاتنا الأولى، ابتداء من ذكريات طفولتي معك إلى لقائي معك للمرة الأولى كقائدة إلى اللحظة الأولى التي التقيت بها زوجتي الحبيبة واحتضنت أحفادك الأعزاء".

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

Advertisement
هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


 



شارك

Latest podcast episodes

APTOPIX Britain Royals

“انتظرت لسبع ساعات": عربي أسترالي يشارك تجربته في تشييع الملكة اليزابيث الثانية في إدنبرة

Queen Elizabeth and Dr Munjed AAP.jpg

'She had grace and was humble': Award-winning prosthetics surgeon recalls meeting the late Queen Elizabeth II

QE2 1955 Balmoral

"التزمت الحياد والدبلوماسية": هل كان بإمكان الملكة الراحلة الاعتذار عن ممارسات بريطانيا بحق السكان الأصليين؟

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الأراضي الفلسطينية في أسبوع 12/9/2022