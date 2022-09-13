"نبتسم لأنك وجدي قد التقيتما مجددا": الأمير هاري يوجه رسالة مؤثرة للملكة الراحلة

أصدر الأمير هاري بيانا إحياءا لذكرى جدته الملكة إليزابيث الثانية يوم الإثنين شاكرا إياها على "المشورة السليمة" و"الابتسامة المرحة".





كتب هاري للملكة الراحلة: "جدتي، في الوقت الذي يجلب لنا فيه الفراق النهائي هذا حزنا عظيما، سأبقى ممتنا للأبد للقاءاتنا الأولى، ابتداء من ذكريات طفولتي معك إلى لقائي معك للمرة الأولى كقائدة إلى اللحظة الأولى التي التقيت بها زوجتي الحبيبة واحتضنت أحفادك الأعزاء".





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





Advertisement

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.













