"ثقافتك هي مستقبلك": التصميم الرقمي بوابة لربط الأطفال بالثقافة اللبنانية

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Credit: Pexels

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"ثقافتك هي مستقبلك" هو عنوان ورشة العمل التي ينظمها مجلس الجالية اللبنانية في فكتوريا لربط الأطفال بالثقافة اللبنانية من خلال تعليمهم مهارات عالم الديجيتال أو التصميم الرقمي.

النقاط الرئيسية:
  • يطلق مجلس الجالية اللبنانية في فكتوريا ورشة "ثقافتك هي مستقبلك" بالتعاون مع شرطة الولاية.
  • يقول السيد مايكل خيرالله أنهم يربطون الأطفال بالحضارة والتراث من خلال تعليمهم مهارات التصميم الرقمي.
  • نريد توطيد العلاقات بين الشبيبة وأعضاء الشرطة وجعلهم مثالاُ لهم في المستقبل.
تحدث السيد مايكل خيرالله رئيس مجلس الجالية اللبنانية في ملبورن إلى أس بي أس عربي 24 موضحاً أن شرطة فيكتوريا التي يعملون معها لإبعاد الشباب عن مشاكل الإدمان والمخدرات والإجرام هي من اقترحت هذا المشروع بالتعاون مع معهد ملبورن التقني، والذي هو الأول من نوعه وسيكون مشروعاً تجريبياً لاختبار مدى تفاعل الشبيبة مع هكذا نشاط.

أوضح السيد خيرالله أن الهدف هو تعليم الأطفال مهارات جديدة في عالم التصميم الرقمي، كأن يطبعوا رسومات مرتبطة بالثقافة اللبنانية على ملابسهم، وتصميم المجوهرات وكذلك عمل بودكاست عن أمور متعلقة بالتراث اللبناني.
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Source: Supplied
كما شدد السيد خيرالله أنهم يعملون جاهدين مع الجمعية اللبنانية الأسترالية التاريخية لضمان بقاء التراث اللبناني حي في أستراليا وتوريثه إلى الأجيال القادمة.

كما سيحضر ورشة العمل هذه أعضاء من الشرطة منهم اثنين من خلفية لبنانية ليكونوا مثالاً للشبيبة المشاركة ولكسر الصورة النمطية عن أعضاء الشرطة أنهم ضد اللبنانيين أو الشرق أوسطيين وتوطيد العلاقات فيما بينهم، حيث سيكون المجال مفتوحاً لطرح أي أسئلة عليهم وبالتالي تشجيع الجيل الجديد على الانخراط في سلك الشرطة أيضاً.
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Credit: Pexels
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أشار السيد خيرالله أن الأساتذة الذين سيعلمون الطلاب هم متخصصون في مجال التصميم الرقمي من معهد ملبورن التقني، كما سيكون يوم الورشة يوماً حافلاً ومميزاً، إذ سيتخلله الكثير من النشاطات. سيحضر أيضاً مدرس من الجمعية التاريخية اللبنانية الأسترالية لإعطاء لمحة عن تاريخ الهجرة اللبنانية إلى أستراليا إضافة إلى عدد كبير من رجال الشرطة.

تصادف هذه الورشة خلال فترة العطلة المدرسية يوم 18 نيسان/ أبريل 2023 لتشجيع الأهل على إرسال أبنائهم لمثل هذه النشاطات.
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تعرفوا على المزيد عن ورشة العمل هذه في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.

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