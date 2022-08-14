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Controversial Hong Kong billboards remain visible in Australia despite complaints

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宣传香港回归25周年的大型广告牌在墨尔本和悉尼的街道上出现。 Source: SBS

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Published 14 August 2022 at 10:16am
By Lin Evlin
Presented by Mo Lin
Source: SBS

澳大利亚的香港社区呼吁撤下出现在悉尼和墨尔本街头的一系列宣传香港回归25周年的广告牌。但负责监督广告投诉的国家机构表示，这类政治广告不在他们的职权范围内。请您收听本台记者Lin Evlin的报道，由林沫编播。

Published 14 August 2022 at 10:16am
By Lin Evlin
Presented by Mo Lin
Source: SBS
悉尼和墨尔本的居民可能已经看到了一些宣传香港回归25周年的大型户外广告牌。这些广告牌展示了香港金融中心的壮丽景色。

 每个广告牌上都印有“新时代”、“稳定”、“繁荣”和“机遇”这些字眼。

 类似的广告牌在香港是很常见的，但人们现在在悉尼和墨尔本的街道上也见到了这些广告。

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 他们的出现引起了香港社区的强烈反对，尤其是初来澳洲的人。

 化名为Joe的受访者，是维多利亚州港人协会的代表。

 他不想使用本命，因为他担心自己在香港的亲人的安全。

 “他们决定在远离香港政权的自由世界定居，但他们今天在广告牌上看到的，是一个残酷的提醒，他们实际上在远离政权的地方并不安全。”

 Joe说，这些广告画面是对香港真实状况的误导。

 研究人员和权利团体也同意这一观点。

 本杰明·赫斯科维奇（Benjamin Herscovitch）是澳大利亚国立大学的研究员。

 “近年来，香港发生了多起暴力事件和抗议事件，我们也看到了警察对这些事件的严厉回应，这些事件严重影响了香港这个品牌。这种广告的目的是在所有政治镇压的背景下提供一点体面的外衣。”

 SBS新闻了解到，这些广告牌是香港政府通过他们在悉尼的经济贸易办事处订购的。

 香港驻悉尼经济办事处确认他们已经于8月份在悉尼和墨尔本委托制作了14个此类广告，但当被问及时侨民担心的问题时，他们没有对这些问题发表评论。
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宣传香港回国25周年的大型广告牌出现在墨尔本和悉尼的街道上。 Source: SBS
至少有两个社区团体已将他们的担忧提交给了广告投诉机构——Ad Standards，称这些广告牌违反了道德准则。

“这些广告基于政治信仰中伤了一部分社区。”

 不过，他们的努力很可能是徒劳的。

广告监督机构告诉SBS：“虽然我们理解一些社区成员可能会觉得这个广告牌令人反感，但这类内容不在我们的管辖范围内。 "

这些广告也不在澳大利亚选举法的范围内，这意味着广告不需要注明信息来源。

展示这些广告牌的户外广告巨头德高集团（JC Decaux）表示，它们符合“与户外广告相关的相关政策”。

安德鲁·休斯（Andrew Hughes）是澳大利亚国立大学的营销和广告研究员。

“过去我们看到过很多少数群体被广告内容冒犯的例子，但我们无能为力，因为广告本身并没有违反任何准则。这只是另一个例子。”

中国驻堪培拉大使馆也已被要求就此事发表意见。

今年6月，在北京的人权记录遭到投诉后，布鲁塞尔撤下了有轨电车上的类似广告。

Joe希望澳大利亚也能撤下相关广告。

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