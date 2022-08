Bilbie X-R Labs公司正在探索通过动画、动作和人工智能 的手法,来展示原住民的真实历史。





该公司帮助开发制作了展览的图像。





通过使用带有 Q-R 代码的智能手机,人们可以被带到成为殖民地之前的悉尼的某个时段,去到这个欧洲人登陆前的城市。





大都市当地原住民土地委员会的负责人(Metropolitan Local Aboriginal Land Council)内森·莫兰恩(Nathan Moran) 表示,这是将用新的技术来讲述古老的文化故事。





透过月光照亮的树木,屏幕上出现了星空,上面写着“Always Was, Always Will be, Gadigal Land”。(过去和将来都永远是Gadigal人的土地)





悉尼会议中心的首席执行官杰夫·当纳希( Jeff Donaghy )表示,他们举办这个展览的根本目的是想‘带来一些改变’。





九月份,你都可以在情人港会展中心看到这个展览。





(点击图片收听完整报道)





