【安居澳洲】如果你所爱的人遭遇赌博问题，该如何寻求帮助？

澳大利亚健康与福祉研究所（the Australian Institute of Health and Welfare）于 2021 年发布的数据表明，大约三分之一的澳大利亚人在赌博产品上花钱，7.2% 的澳大利亚成年人有遭受赌博伤害的风险。





赌博的负面后果有多种形式，包括在经济、法律和情感方面对人们造成伤害。





这些不仅会影响个人，还会影响到他们的家庭和社交网络。





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悉尼大学心理学教授 莎莉·盖恩斯伯里（Sally Gainsbury） 解释了为什么这种成瘾的性质会使其赌博问题更难得到解决。





“在线和离线赌博都可以轻松隐藏赌博问题。它通常被称为隐藏的成瘾，因为如果人们有赌博问题，您不会在某人的眼中看到，或在他们的呼吸中闻到。在线赌博带来了一个（造成赌博成瘾的）新的水平，因为显然人们可以在家中进行赌博或在移动设备上进行赌博。因此，它确实吸引了不同的人，尤其是在线投注时，它与老虎机的受众有所不同，但是，危害还是一样的，财务成本还是一样的。”



Man pushing the spin button on a slot machine Source: Getty / Getty Images 具有不同文化和语言（CALD）背景的人参与赌博的程度并不高。但研究表明，与一般社区相比，他们更容易受到赌博伤害并遇到更多赌博问题。





娜塔莉·怀特（Natalie Wright）是新南威尔士州反赌博办公室的主任。她解释了文化背景如何影响人们对赌博的态度。





“羞耻心和和担心名声不好常常是来自文化和语言多元化社区的人们寻求帮助的巨大障碍。而且，（多元文化里存在一种）集体主义……文化因素通常意味着，他们可能遇到的赌博问题不仅是个人的问题了；它还反映了这个人的家教问题。另一个问题是在许多社区中，咨询是一个非常陌生的来自西方都概念。因此，人们经常有一种观念，即人们不希望坏事传千里。”



Source: AAP / Image AAP 阿丹（化名）* 是一名来自西悉尼的居民，具有阿拉伯文化的背景。自 2014 年以来，他一直在努力在戒除赌瘾。（他的名字和声音已被更改以保护他的身份。）





“总的来说，就中东文化而言，无论上瘾的程度如何，去咨询和寻求帮助都是不常见的。我认为，就我的直系亲属而言，他们非常支持我在我想得到帮助的时候去寻求帮助。我的大家庭的态度……我该怎么说？他们看着我，好像我是一个有什么问题的人，而不一定是一个需要帮助的人。”



盖恩斯伯里教授还是悉尼大学赌博治疗和研究中心（the Gambling Treatment and Research Centre at the University of Sydney）的主任。





她说，进行治疗至关重要。





“显然，一方面是与个人一起管理他们自己对赌博的理解和将赌博作为一种要应对的问题，制定策略，但也要看看他们环境的动态。他们在康复方面有支持吗？他们是否披露了他们的赌博问题？他们的赌博问题是否会影响其他重要的人？我们如何通过改变这种环境来帮助他们取得戒赌成功？”





盖恩斯伯里教授说，许多人没有选择正式的支持选项。





“人们获得戒赌支持的方式有很多差异。许多人会寻求非正式支持。因此，无论是去找健康从业者，还是来自社区内的支持，例如社区领袖或宗教领袖, 或家人的支持。如果提供得当，这将非常有帮助。”





遇到赌博问题的人的亲戚或朋友也会受到影响，他们自己也需要支持。





“他们通常会经历与赌博相关的经济损失。他们可能正在经历亲人之间关系的压力，他们必须应对负面后果。因此，这些人需要为自己提供支持，以管理他们自己的压力或痛苦。无论他们的亲友是否试图应对自己的赌博问题，他们自己也需要支持。在他们试图帮助别人或支持试图康复的人时获得支持也很有帮助。”



The Gambling Harm forum at the Capitol Theatre in Melbourne Source: SBS 在亚当的案例中，他的一位家庭成员寻求了咨询和帮助，这反过来对所有人都有益。





“所以，由于我的赌博问题，在这个特定的家庭成员寻求帮助后，他们能够更好地支持我的康复要求。当你不是瘾君子时，有时可能很难理解。我认为寻求专业帮助让他们明白，他们不对所发生的事情负责。他们对所发生的事情没有过错。”





亚当说每个人都不一样。





“对于某些人来说，这可能就像养成不去赌博场所的习惯一样简单，改变你的生活，成为你社区的一部分，而不是持续赌博。我看到人们成功地戒赌，他们只需每周进行一次咨询就解决了这个问题，或者有的人是通过换工作或改变生活计划，多锻炼，总有适合每个人的方法。”



疫情下，賭博數字大增， 相對尋求輔導的個案亦有增加。 Credit: Wikipedia Commons 澳大利亚各州都有服务，可以让人们通过电话、在线或本人到现场去进行咨询。





新南威尔士州政府发起的“改变我们生活的数字”（The Number that Changed our Life）运动旨在帮助来自不同社区、面临赌博问题且不确定如何获得帮助的人们。





娜塔莉·怀特说，在新南威尔士州，任何需要帮助的人都可以先了解“了解赌博问题”（Gamble Aware）提供的服务。





拨打 Gamble Aware 帮助热线 1800 – 858 – 858 ，然后可以选择使用口译员并与会说他们语言的顾问进行匹配。





“我们提供超过 50 种语言的咨询服务。因此，新南威尔士州的任何人都可以使用。家人在支持与赌博作斗争的人方面发挥着非常重要的作用，我们的服务也支持他们的亲人......家人的重要性，尤其是在文化和语言多元化的社区中，不能被低估。”





Gambling can lead to addiction with devastating effects Source: AAP 支持资源也可通过 Gamble Aware 网站获得，该网站已翻译成多种社区语言，包括阿拉伯语、简体中文和繁体中文、印度语、韩语和越南语。





通过咨询可以解决影响问题赌徒周围环境的情绪和财务问题。





“我们通过 Gamble Aware 支持的客户中，大约三分之一的客户实际上是赌徒的朋友和家人，我们知道这不仅对支持他们非常有效，而且对他们所爱的人的康复也非常有效。值得一提的是，这是一种治疗性咨询。如果您所爱的人赌博导致债务堆积或出现财务问题的话，也有财务咨询的服务。”





疫情爆發後，網上賭博問題越來越嚴重 Source: Getty / Carsten Rehder/picture alliance via Getty Images 盖恩斯伯里教授认为，问题赌徒的亲人首先要意识到，他们并不孤单，所以，为自己获得支持至关重要。





“对于人们来说，重要的是要意识到有很多支持可供他们使用，他们不是一个人，这不是他们第一次必须面对的独特问题。要注意，先戴上自己的氧气面罩，在尝试并支持有赌博问题的人之前，他们可以寻求专业的帮助。这是专业人士经过多年培训才能做到的事情，没有人要求您作为朋友或家人，能够提供相同水平的支持来帮助有问题赌博的人。”





想要寻求支持请拨打





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