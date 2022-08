【安居澳洲】如果你所爱的人遭遇赌博问题，该如何寻求帮助？

澳大利亚健康与福祉研究所(the Australian Institute of Health and Welfare)于 2021 年发布的数据表明,大约三分之一的澳大利亚人在赌博产品上花钱,7.2% 的澳大利亚成年人有遭受赌博伤害的风险。





赌博的负面后果有多种形式,包括在经济、法律和情感方面对人们造成伤害。





这些不仅会影响个人,还会影响到他们的家庭和社交网络。





悉尼大学心理学教授 莎莉·盖恩斯伯里(Sally Gainsbury) 解释了为什么这种成瘾的性质会使其赌博问题更难得到解决。





“在线和离线赌博都可以轻松隐藏赌博问题。它通常被称为隐藏的成瘾,因为如果人们有赌博问题,您不会在某人的眼中看到,或在他们的呼吸中闻到。在线赌博带来了一个(造成赌博成瘾的)新的水平,因为显然人们可以在家中进行赌博或在移动设备上进行赌博。因此,它确实吸引了不同的人,尤其是在线投注时,它与老虎机的受众有所不同,但是,危害还是一样的,财务成本还是一样的。”



Man pushing the spin button on a slot machine Source: Getty / Getty Images

娜塔莉·怀特(Natalie Wright)是新南威尔士州反赌博办公室的主任。她解释了文化背景如何影响人们对赌博的态度。





“羞耻心和和担心名声不好常常是来自文化和语言多元化社区的人们寻求帮助的巨大障碍。而且,(多元文化里存在一种)集体主义……文化因素通常意味着,他们可能遇到的赌博问题不仅是个人的问题了;它还反映了这个人的家教问题。另一个问题是在许多社区中,咨询是一个非常陌生的来自西方都概念。因此,人们经常有一种观念,即人们不希望坏事传千里。”



“总的来说,就中东文化而言,无论上瘾的程度如何,去咨询和寻求帮助都是不常见的。我认为,就我的直系亲属而言,他们非常支持我在我想得到帮助的时候去寻求帮助。我的大家庭的态度……我该怎么说?他们看着我,好像我是一个有什么问题的人,而不一定是一个需要帮助的人。”



盖恩斯伯里教授还是悉尼大学赌博治疗和研究中心(the Gambling Treatment and Research Centre at the University of Sydney)的主任。