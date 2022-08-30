留学生戚董懿一心想在边远地区永久居留

SBS 普通话电台Other ways to listen 留学生戚董懿一心想在边远地区永久居留Play07:51SBS 普通话电台Other ways to listen Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.19MB)Published 30 August 2022 at 10:52amBy Lucy ChenSource: SBS “在边远地区，我一样努力工作，也享受恬静的生活。”已经在南澳完成学业的华人戚董懿说。 （点击图片收听完整采访）Published 30 August 2022 at 10:52amBy Lucy ChenSource: SBS生活在阿德莱德的留学生戚董懿已经在当地的一家居酒屋打工三年多，与此同时，刚刚完成在当地的学业。董懿在努力打工的同时，也非常享受在阿德莱德的恬静生活。他正在为开始办理永居签证的申请做准备。Advertisement他本来就一心想申请南澳边远地区移民签证，现在，他还发现，该州的边远地区永居签证增加了一个利好，被称为“长期居民通道”，对已经在南澳工作、生活了一段时间的申请人特别友好。(点击图片收听完整采访）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。ShareLatest podcast episodes【现场说法】建筑商倒闭 业主可申请房屋保修保险赔偿“我花了一年的时间，就帮母亲申请到永居签证”：刘瑶博士分享移民经历SBS早新闻（8月30日）“第二届华裔青年领袖计划开幕式”本周三拉开帷幕