留学生戚董懿一心想在边远地区永久居留

生活在阿德莱德的留学生戚董懿已经在当地的一家居酒屋打工三年多，与此同时，刚刚完成在当地的学业。





董懿在努力打工的同时，也非常享受在阿德莱德的恬静生活。



他正在为开始办理永居签证的申请做准备。





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他本来就一心想申请南澳边远地区移民签证，现在，他还发现，该州的边远地区永居签证增加了一个利好，被称为“长期居民通道”，对已经在南澳工作、生活了一段时间的申请人特别友好。





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