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【聚焦伽马节】华人摄影师梁家源:“我的目标是拍摄1000个澳洲的节庆活动”

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PM and DR. Galarrwuy Yunupingu from Gumatj in Garma Festival

Albanese在Garma Festival讲话后被Gumatj部族领袖Galarrwuy Yunupingu博士拉住手两次提问：是否（政府）这次真的会做出改变？（‘You actually going to do anything this time’, 'Are you actually going to do it this time'）

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Published 23 August 2022 at 1:05pm
By Lucy Chen
Source: SBS

华人摄影师在伽马节上拍摄了很多照片，他印象最深的照片就是这张图片：总理阿尔巴尼斯在伽马文化艺术节（Garma Festival）讲话后被Gumatj部族领袖Galarrwuy Yunupingu博士拉住手两次提问：是否（政府）这次真的会做出改变？（‘You actually going to do anything this time？’, 'Are you actually going to do it this time？'） （点击图片收听完整采访）

Published 23 August 2022 at 1:05pm
By Lucy Chen
Source: SBS
在刚结束不久的GARMA文化艺术节上，在不同的活动场地，都可以看到华人摄影师梁家源的身影。

家源近几年来，已经拍摄了全澳各地大大小小的庆典活动300多个，他拍摄的照片还部分被澳大利亚国家图书馆购买和收藏。
Laura Quinkan Dancing Festival 2021 上进行传统舞蹈表演的原住民儿童，来自Yarrabah Cultural Dancers
在这次的Garma文化艺术节上，令他印象深刻的是不卑不亢的原住民长者，和对自己的传统文化加以传承并发扬光大的原住民年轻人。
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Country To Couture时装秀，是Garma Festival结束后在Darwin进行的一系列以原住民为主题的文化活动与奖项典礼之一
文中图片版权归摄影师梁家源所有。
Photographer Mr. Jiayuan Liang and Lucy Chen (Garma Festival)
（点击图片收听完整采访）

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