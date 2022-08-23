【聚焦伽马节】华人摄影师梁家源:“我的目标是拍摄1000个澳洲的节庆活动”

在刚结束不久的GARMA文化艺术节上，在不同的活动场地，都可以看到华人摄影师梁家源的身影。





家源近几年来，已经拍摄了全澳各地大大小小的庆典活动300多个，他拍摄的照片还部分被澳大利亚国家图书馆购买和收藏。



在这次的Garma文化艺术节上，令他印象深刻的是不卑不亢的原住民长者，和对自己的传统文化加以传承并发扬光大的原住民年轻人。



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文中图片版权归摄影师梁家源所有。



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