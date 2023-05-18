俄罗斯在乌克兰战争期间造成的损失将被登记在册

俄罗斯在乌克兰战争期间造成的损失将被登记在册Play04:36 Source: AAPGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.22MB) 乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼吁对俄罗斯施加更多压力。 此前乌克兰各地遭到进一步袭击，导致一名小男孩在赫尔松丧生。联合国秘书长对允许乌克兰谷物安全出口黑海的协议再延长60天表示欢迎。另外，俄罗斯军队在乌克兰战争期间造成的损失将被登记在册，这种做法已经启动，冰岛总理将之称为 “开创性”的做法。点击收听完整报道。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【正在行动】您如何看待北约再次邀请日韩新澳四国参加北约峰会？新报告：逾半受访澳洲人难以应付生活开支 选择“不吃饭”生存ShareLatest podcast episodes工党政府强调不会取消负扣税，但住房未来基金法案仍未获通过SBS普通话晚新闻（18/05/2023）【SBS新闻快报】中国渔船在印度洋倾覆 39人失联 澳洲国防军加入搜寻裸辞“铁饭碗”和“北漂大厂”，来澳洲“脱下孔乙己长衫”的中国年轻人