俄罗斯在乌克兰战争期间造成的损失将被登记在册

联合国秘书长对允许乌克兰谷物安全出口黑海的协议再延长60天表示欢迎。





另外，俄罗斯军队在乌克兰战争期间造成的损失将被登记在册，这种做法已经启动，冰岛总理将之称为 “开创性”的做法。





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