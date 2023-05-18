俄罗斯在乌克兰战争期间造成的损失将被登记在册

Presidentof Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Source: AAP

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼吁对俄罗斯施加更多压力。 此前乌克兰各地遭到进一步袭击，导致一名小男孩在赫尔松丧生。

联合国秘书长对允许乌克兰谷物安全出口黑海的协议再延长60天表示欢迎。

另外，俄罗斯军队在乌克兰战争期间造成的损失将被登记在册，这种做法已经启动，冰岛总理将之称为 “开创性”的做法。

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