“母亲来澳团聚后，我的大儿子不再担心妈妈有了第二胎就不理他了”父母移民申请者Rosily王说

Rosily王的母亲在疫情前由于在中国有生意，再加上往返澳洲也很方便，所以王女士一直没有为母亲申请父母移民签证。





疫情发生后，王女士生了第二胎，而母亲结束了在中国的生意。，但由于澳洲国境关闭了一段时间，她的母亲一直无法来澳探亲。





经过这么一段母女无法相聚的经历，王女士决定开始为母亲申请父母移民签证。





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但是，由于各种申请手续的审理都放缓了，还有一些规定的改变，让王妈妈的申请陷入僵局。





王女士说，在她的母亲来澳之前，家里的大孩子由于妈妈生了第二胎，而她又要上班又要照顾家庭，减少了和孩子相处的时间，孩子出现了心里问题。





在王妈妈到来之后，王女士有了更多时间和大儿子相处，一家其乐融融。





可是按照王女士申请父母签证时的规定，Rosily的妈妈需要离境回中国等待下批。





据报道，目前普通的父母移民签证积压，理论上需要18至30年才能获批永居签证。





而在疫情以前，如果你愿意为每位父母花费4.5万至5.5万澳元，则他们有望在两到五年内获得永居签证。





但是，在疫情期间，父母签证的配额大大减少，审理积压的数量剧增，即使申请人愿意花钱，等待签证的时间也似乎变得遥遥无期。





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