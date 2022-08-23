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“父母移民签证审理太慢，提早递交人生计划照样被打乱”申请者Jimmy张感叹

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Published 23 August 2022 at 10:48am
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Jimmy张在澳洲的一个移民机构里工作，他知道申请父母移民签证耗时很长，所以早早就为父母进行了付费申请。 但是由于审理速度的缓慢，还是给他和父母的人生规划都带来了一些困扰。（点击图片收听完整采访）

Published 23 August 2022 at 10:48am
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Jimmy张在澳洲的一个移民机构里工作，他知道申请父母移民签证耗时很长，所以早早就为父母进行了付费申请。

但是，疫情造成父母移民配额减少，以及进程变慢，还是很大地影响了他和父母的人生规划。
https://www.sbs.com.au/language/chinese/zh-hans/article/visa-options-for-parents-of-migrants-in-australia/izyidsjw0


比如张先生的父亲的退休计划，一家人在团聚之后在哪个城市定居买房？张先生和新婚妻子该在哪里找工作，和生育下一代的计划，都由于父母移民签证下批的时间的不确定性而让他们一家人有点纠结。

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Jimmy认为，父母移民其实可以为澳洲社会带来很大的贡献。他们既交付了大笔移民的手续费用，而且在来到澳洲之后，有很多父母也可以帮助年轻夫妇操持一些家务，解除年轻人从事全职工作的后顾之忧。

（点击图片收听完整采访）

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