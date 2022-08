【安居澳洲】如何帮助停止暴力恶性循环

Presented by Lucy Chen

By Yumi Oba

有多少次,当有男性对女性做出不尊重或攻击性的行为时,我们会听到诸如“男孩就是这样的”或“没关系,他只是因为喜欢你才这么做”之类的话?





专家说,尽管这些话表面上看起来无害,但实际上我们在不知不觉中将攻击性正常化,将之视为为男孩固有的特质或女孩挑起的事端。





并非所有形式的不尊重都会导致暴力,但所有针对妇女的暴力都始于不尊重的行为。





Advertisement

我们可以防患于未燃。





“从一开始就制止”(“Stop it at the start”)是一项旨在打破所有基于性别的暴力循环的全国性运动。





社会服务和预防家庭暴力助理部长贾斯汀·埃利奥特(Justine Elliot)说,我们都可以发挥作用,从一开始就阻止这这种行为。





“这个计划是为了从一开始就制止这种行为,对于帮助打破暴力循环非常重要,他们特别关注帮助那些在社区中抚养年轻人的人们,尤其是 10-17 岁年龄组的年轻人,所以他们能变得更好地理解和体现尊重的行为。”



Source: Pixabay



该运动于 2016 年开始,当时有关于暴力侵害妇女和儿童行为的令人震惊的统计数据开始被关注。





“暴力的发生率非常高,尤其是亲密伴侣被杀的比率。我们知道,平均每 10 天就有一名女性被现任或前任伴侣杀害。要让暴力行为持续下降的唯一方法是通过国家高度重视,解决性别不平等和其他形式的歧视和不利条件。”



A woman affected by domestic violence Source: Press Association 这个活动认识到年轻人的行为受到周围成年人、照顾者和影响者的影响和塑造。





因此,该运动鼓励成年人反思自己的态度并成为积极的榜样。





洛辛纳·麦克阿尔派(Rosina McAlpine )博士是一名育儿专家,也是《激励孩子》( Inspired Children)一书 的作者。





她说,诸如“男孩就是这样的”之类的借口可以塑造年轻人对什么行为是可以做的看法,并为年轻人的不尊重行为辩护。





“暴力行为的形成是从一个年幼的孩子开始,然后从青少年发展到成年的一种习惯。





现在是时候停止像这样的借口:'男孩就是这样的','没关系,宝贝,坚强起来'我们必须停止那些借口。”





麦卡尔平博士在一个暴力的家庭中长大,从祖父到父亲都是如此,她自己也经历了这样的暴力循环。





“我们父亲的那一代人相信纪律和体罚是培养好孩子的方式。在家里,惩罚我们的工具可能包括我父亲的腰带,甚至可能包括要使用的树上的细树枝。有时,只是一只沉重的手。有时,我们需要用衣服来掩盖瘀伤。”





Credit: ABS 麦卡尔平博士说,她的母亲是也认为父亲这样做是对的,应该严于管教孩子。





打破这种循环的困难在于,就像麦卡尔平博士的父亲一样,许多做出攻击性行为的人都相信自己在做正确的事。 因此,这个循环可以继续,因为他们不知道用任何其他方式来对待孩子。





“他真的全心全意地认为他为我们做了最好的事情。我绝不容忍暴力,但我也知道他会说,‘当我年轻和成长的时候,我的父亲过去常常无缘无故打我。我从来没有无缘无故打过你。’所以,在他看来,他已经更接近理想的养育方式了。”



Source: Getty / Getty Images 麦卡尔平博士多年来一直在研究和分享支持型的育儿方法,来从根本上打破了她的家庭的暴力循环。





“我一点一点地学会了成为一个好父母的意义,以及支持型的养育方式。这一切都是为了教育我们的孩子怎样融入这个世界。而不是为了让他们如何融入世界而对他们进行管教、惩罚。但是要给他们那些内在的指南针,和他们需要的生活技能。所以,对我来说,打破这个循环就是学习如何成为一个好父母。”





打破循环不仅仅是成年人反思自己的态度。





社会服务和预防家庭暴力助理部长表示,该活动的一部分是鼓励就尊重的关系和性别平等进行积极、开放和持续的对话。





“年轻人非常注意成年人在他们的生活中所说的话——比如他们的父母、老师、教练、社区领袖,所以我们所有成年人都可以采取的许多步骤。有些是小而简单的步骤,诸如进行讨论,有时候,看似无害的笑话实际上并非如此。我们应该对此进行讨论,或者与年轻人讨论当我们看到不尊重的行为时有信心说出来。所以,重要的是开始对话。”



Federal ve eyalet hükümetleri aile içi şiddeti önlemek için ilave fon ayırdı. Source: iStockphoto 麦卡尔平博士说,与您的孩子谈论尊重永远不会太早或太晚。





“作为老师,作为父母,我们需要在每个阶段都不要找借口,制止暴力倾向和进行教育,围绕什么是尊重行为进行对话。”





Stop it at the Start 活动提供了许多资源,可以帮助您识别什么是无意的借口、开始对话并观察孩子的反应。





“请查看尊重respect.gov.au. 网页。上面有一份尊重检查清单和一份对话指南,对于成年人来说,看看这些内容并了解他们如何与年轻人谈论关于尊重的话题。”





助理部长说,澳大利亚文化和语言多元化的社区也可以获得多种语言的翻译资源。





“嗯,我们知道某些群体中,(男性暴力行为)的比率通常更高 ,比如在多元文化群体中。此外,对原住民和托雷斯海峡岛民妇女的暴力行为比率有所增加。而这场运动具有非常具体的为不同的多元文化群体提供资源。”





玛丽亚·丁姆珀洛斯( Maria Dimopoulos) 说,CALD 社区的领导人在以文化敏感的方式解决这些问题方面也发挥着重要作用。 她是安全与平等组织的董事会主席,该组织是维多利亚州家庭暴力专家服务的最高机构。





“我们需要以一种认识到文化的作用、定居点的作用以及多元文化主义可能影响这些经历的重要方式的方式来解决问题。因此,与其将我们的文化或信仰视为缺陷,不如考虑我们如何使用这些框架,在我们的社区中建立强有力和有意义的参与,实现我们消除暴力侵害妇女和儿童行为的共同愿景。”



Source: Getty / Getty Images 助理部长说,"Stop it at the Start”运动今年已进入第四阶段,迄今为止进行的评估表明,该运动正在发生作用。





“82% 的参加该活动的人理解并接受了他们在向年轻人展示如何尊重行为方面所扮演的角色。在年轻人形成根深蒂固的观点和规范行为之前,接触他们真的很重要。”





所以,让我们教育我们的孩子要如何尊重他人。我们可以从一开始就阻止认识暴力行为代代循环,并成为积极的榜样。





如果您或您认识的人受到性骚扰或性侵犯的影响,请致电 1800RESPECT 1800 737 732 或访问 1800RESPECT.org.au。





在紧急情况下,请拨打 000。





(点击图片收听完整报道)





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息,详情请前往:sbs.com.au/coronavirus。

请在Facebook和Twitter关注SBS中文,了解更多澳洲新闻。