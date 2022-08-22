研究显示澳洲人和台湾人对台海战争可能性的态度

世界一直在关注美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾所造成的后果，以及随后中国进行的环台湾岛军事演习。





澳大利亚研究所（the Australian Institute）进行了一项调查，以研究人们对中国的看法及其进攻台湾的可能性。





该组织表示，其研究是独立的，他们没有接受政党的捐款。





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该研究所要求一家民意调查公司对澳大利亚的一千多人和台湾的另外一千名成年人进行调查。





该研究所的国际和安全事务主任阿兰·贝汉（Allan Behm） 说：



“令我们感到惊讶的是，澳大利亚人现在仍然和一年前一样感到担心，而且比台湾人民更加担心，虽然台湾人刚刚在自己的周边环境中看到中国对台湾展示了其军事力量。”



在接受调查的一千名澳大利亚人中，近四分之一的人认为中国将很快攻击台湾，但参与该研究的台湾人中只有 20 人持这种观点。





但美国空军高级战略家埃里克·陈（Eric Chan）批评了这项调查。





他认为，澳大利亚和台湾人对这项民意调查的答案之间的差异可以解释为这两个国家的人口没有面临来自中国的相同类型的攻击。





“澳大利亚受到胁迫的政治战形式与台湾面临的胁迫类型不同。台湾面临更多的认知和信息战。但澳大利亚面临更多的政治战攻击，例如干涉政府。 ”他说。





然而，两个分析的结果都认为，中国不希望在不久的将来发生这样的战争。





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