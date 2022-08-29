SBS 普通话电台Other ways to listen 为什么新州有“蓝眼泪”自然奇观？Play08:18SBS 普通话电台Other ways to listen Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.6MB)Published 30 August 2022 at 6:27amBy Lucy ChenSource: SBS 最近，在新州的华人朋友们掀起一股去Palm Beach夜观“蓝眼泪”的热潮。（点击图片收听完整采访）Published 30 August 2022 at 6:27amBy Lucy ChenSource: SBS“蓝眼泪”到底是一种怎样的现象？生活在达尔文的生物化学博士王皓说，这其实是一种藻类大量聚集并且发光的现象。但是他提醒：不要在近日出现过大量藻类聚集的地方游泳，否则可能会对皮肤造成伤害。Advertisement（点击图片收听完整采访）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。ShareLatest podcast episodes7-11便利店的咖啡将提价1澳元 无家可归者最受打击SBS晚新闻（2022年8月29日）【空中汽车诊所】新车的车内中部发烫怎么办？SBS早新闻（8月29日）