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为什么新州有“蓝眼泪”自然奇观？

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Published 30 August 2022 at 6:27am
By Lucy Chen
Source: SBS

最近，在新州的华人朋友们掀起一股去Palm Beach夜观“蓝眼泪”的热潮。（点击图片收听完整采访）

Published 30 August 2022 at 6:27am
By Lucy Chen
Source: SBS
“蓝眼泪”到底是一种怎样的现象？

生活在达尔文的生物化学博士王皓说，这其实是一种藻类大量聚集并且发光的现象。

但是他提醒：不要在近日出现过大量藻类聚集的地方游泳，否则可能会对皮肤造成伤害。

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（点击图片收听完整采访）

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