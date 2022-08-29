为什么新州有“蓝眼泪”自然奇观？

“蓝眼泪”到底是一种怎样的现象？





生活在达尔文的生物化学博士王皓说，这其实是一种藻类大量聚集并且发光的现象。





但是他提醒：不要在近日出现过大量藻类聚集的地方游泳，否则可能会对皮肤造成伤害。





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