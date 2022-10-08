新州天氣今午轉好 下周中另一低壓槽又殺到

豪雨可能會導致新州東部沿岸一帶發生洪水暴漲和山泥傾瀉。





預測六小時內的降雨量，可達 70 毫米。





另外，新州政府也要求澳洲國防軍出手協助救援。





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預料雨勢將於今日中午開始減弱，但預測下星期中，另一股低壓槽又將會帶來豪雨。





新州緊急服務部專員 Carlene York 表示，在這個暴風雨季節，洪水風險依然高企。





York 表示，大家要記得，雖然會有一天雨過天晴，但河流水位可能仍然會繼續上升。因此，河水會溢出河道，並流向一些地區。明日星期一晚上，一些河流的水位將會出現幾個高峰。所以，便是天氣轉晴，風險仍不會這樣快消失。因此，她懇請社區做出明智的決定，考慮一下你要去的地方。想一想你和你家人的安全，也要同時考慮到，可能需要出動拯救你的緊急服務人員的安全。





截至星期五，雪梨今年的降雨量已超過 2,200 毫米，打破往年降雨量的記錄。

