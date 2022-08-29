天氣影響收成 專家：超市加價 貨架空空

由於俄羅斯與烏克蘭的戰爭，導致食品生產商面臨更高的原材料成本，食品生產商被迫將價格上漲轉嫁給客戶，而整個供應鏈的工人短缺導致僱主需增加薪金支出。





而隨著第三次拉尼娜天氣事件，和大雨的預測，食品生產商和種植者正在努力滿足需求，而貨品價格上漲情況將持續。





家禽、穀物、綠葉蔬菜和莓類生果的價格將上漲，乳製品的價格也將上漲30%。





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根據格價應用程式Frugl的數據，牛油、奶酪和冰淇淋等食物的價格已經上漲。





過去一年，食用油價格上漲33%以上，而牛奶上漲16%以上，牛油亦上漲 50%。





根據《雪梨晨鋒報》的報導，澳洲最大的家禽供應商 Ingham's 宣布，將把增加的成本轉嫁給客戶，這將推高雞肉的零售價格。





Ingham的行政總裁Andrew Reeves向《雪梨晨鋒報》表示「客戶將不可避免地將其中一些價格轉嫁給消費者，這已經開始在市場上表現出來。」





澳洲雞肉基金會執行總裁Vivien Kite表示，雞肉加工商面臨飼料、運輸和能源成本等成本上升的壓力，自今年年初以來，成本已飆升約 15%至20%。





「小麥是主要雞飼料，飼料成本佔雞肉生產總成本的將 50% 到 60%，所以對飼料價格產生非常重大影響，也影響了生產雞肉的價格。」





雖然蔬菜和水果等新鮮農產品的價格已經從最近的高峰回落，如生菜已從12元的峰值回落，但年底可能再次發生拉尼娜現象，有可能導致東部沿海地區出現更多食品短缺和供應鏈中斷。



全國農民聯合會首席經濟學家Ash Salardini表示，農場正在經歷加工和製造部門的工人短缺，加工和製造業的農場工人短缺達170,000 人。





Ash Salardini表示，如果不解決食品供應和負擔能力問題，這將成為 12個月到24個月的問題。





他並補充「如果我們在未來3到6個月內發生洪水，或者如果在錯誤的時間，例如在收成期間下雨，預計會出現食品短缺或價格上漲。」





氣象局表示，即使拉尼娜現象較弱，新州的洪水事件也可能會增加。





供應鏈專家、澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）副教授 Flavio Macau 表示，洪水將再次延誤供應鏈，生菜和雞蛋等新鮮農產品也將受到影響。





他說「延誤通常造成貨架空置」，Coles 和 Woolworths 等超市巨頭傾向與數量較少但規模較大的供應商合作，令供應鏈中斷時，緩衝會減少。





他坦言，消費者應不時習慣空空如也的超市貨架。





「我們現在可以預料，今年可能是叢林大火，明年可能是洪水， （我們） 不是為世界末日做準備，而是為這些干擾變得頻繁做準備......並學會忍受。」





專家並建議消費者購買當季的產品，既可省錢，亦可保證供應。



