新州5歲男童連人帶車被洪水沖走 與家人來自雪梨

這名男童昨天在塔拉莫爾（Tullamore）被發現被困在家人汽車中，車已被洪水淹沒。





在周五晚上，這輛車被沖出公路，四名家庭成員當時正捉緊樹木等待救援。





中西部警方首席督察馬赫（ David Maher ）表示，這家人在當地附近有一間度假屋。





Advertisement

馬赫表示，這家人在塔拉莫爾有一間屋。據了解，他們在早上沿事發公路前往達博（Dubbo），並在達博過了一天，然後他們沿著同一條路返回度假屋。





雖然新州的大雨有短暫的緩和，但新州內陸部分地區仍對洪水保持高度警剔。





周二和周三可能會有「相當大」雨勢，氣象局的天氣預報員周六表示，在下周初段時間，新州南部和中部內陸地區在高級氣象學家傑克（Jack Phillips）表示，現在要確切知道因大雨而造成的洪水高峰會達到多高，現時仍為時過早，但團隊在接下來的一兩天內一定會密切注意。





但他續指，雨勢肯定會推高洪水水位，可能導致長期的水災，亦有機會將洪水規模由中變嚴重。









在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。



