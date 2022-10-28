【病人喜訊】處方藥物最高價格大減三成至30元

在新法下的在藥物福利計劃，處方藥物的最高支付額降低了 12.50 元，從 42.50 元降至 30 元。





有關政策是減輕生活開支的救濟措施之一，是艾巴尼斯政府於周二發佈的財案中的一部分。





削減措施將從明年 1 月開始生效，預計將耗資 7.87 億元。





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這是實施藥物福利計劃75 年以來，首次削減處方藥物的。





衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，處方藥物的最高支付額自 2000 年來已上升一倍，有關變化將使藥品更能負擔。





他在坎培拉向記者表示：「我們知道，在生活開支壓力巨大時，藥品價格會對家庭開支產生非常大的影響，」





他續指：「每年有近 100 萬澳洲病患沒有得到他們醫生所說，對他們的健康很重要的藥物，因為他們負擔不起。」





兩黨聯盟支持降低處方藥物最高支付額。





然而，自由黨副領袖利蘇珊（Sussan Ley）表示，政府所採取的更廣泛的生活開支救濟措施還遠遠不足。





她說：「重要的是要注意，這是艾巴尼斯政府迄今為止宣佈的為數不多的生活開支救濟措施之一，而措施要到 2023 年才能生效。」





「我們希望艾巴尼斯政府不要認為他們在支持澳洲家庭應對生活開支上漲的工作已經完成，我們將追究政府的責任。」





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