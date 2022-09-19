【即日開始】維州最大型消費回贈回歸 全州適用

是次適用於全維州的餐飲消費回贈計劃在今早十時開始，申請人可以就符合條件的費用申請回贈，計劃適用於全維州，任何時間。





民眾在維州全州範圍內消費最少 40 元，最高為 500元，便可得到消費金額的25%回贈；總回贈額不多於 $125。





符合條件的餐飲業場所包括：





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咖啡店和餐館



酒吧和酒館（必須購買食物）



註冊俱樂部——不包括不向公眾開放的私人俱樂部



啤酒廠、釀酒廠和釀酒廠（必須購買食物）



快餐和外賣店、果汁吧和售貨小亭



在酒店等住宿場所內向公眾開放的餐廳和咖啡廳



體育、藝術和劇院區內的接待場所



美食廣場



電影院



臨時食品售賣場所，包括美食餐車、貨車、食堂和拖車亦包括在內。





以先到先得的方式登記回贈，計劃將運行至本年12月16日，或直至2500萬元資金耗盡。但用第三方送貨服務，如 Ubereats,Deliveroo 等送餐服務的餐點費用則不享有回贈。





娛樂消費券

娛樂消費券計劃亦在同樣時間開始接受申請。



當花費 40 元或以上時，可以要求獲得 25% 的娛樂體驗總費用回贈。



這包括：

電影院

展覽和會議

博物館、畫廊和動物園

現場表演，包括戲劇、音樂、喜劇、文學活動和時裝秀

主題公園、水上樂園和遊樂園

墨爾本和維州任何地方的娛樂體驗均可，而且周一至周日均適用。

請注意，該計劃不包括體育和體育賽事（包括進入體育設施、季票、體育課、個人健身和任何體育賽事）。





但每申請人在維州的餐飲消費回贈計劃及娛樂消費券兩項計劃下，能申請回贈的最高款項合共為 125 元。





詳情可了解：

