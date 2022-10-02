澳洲連鎖零售巨頭宣布 把一類「極受歡迎產品」全面下架

雖然南半球的聖誕與不少人過往慶祝的聖誕有所不同。但由於澳洲由不少來自歐洲的移民組成。因此，慶祝聖誕的傳統仍是十分濃厚。





在不同的商場不難看到已開始佈置聖誕裝飾，在各大連鎖超市、百貨公司亦開始出售各式各樣的聖誕裝飾與擺設，但今年的聖誕或許不再一樣。





澳洲連鎖超市巨頭 Ｗoolworths 及 Big W 已確認將在今年年底之前從所有店舖中下架所有亮片（閃粉）產品，即意味著民眾再不能在以上商店中購買到含亮片的聖誕節產品，包括：裝飾品、包裝紙和聖誕卡。





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這一些閃片被定義為微塑料。零售巨頭在聲明中表示，作為其保護環境承諾的一部分，已從亮片中過渡，望此舉可以減少微塑料對環境的影響。





這一些閃粉是由極細微的聚對苯二甲酸 ( polyethylene terephthalate )組成。





這一些看似微小的物質需要幾千年才能被自然分解的塑料，極大機會進入鳥類及魚類的肚腹。過去數十年，不少磨砂產品、牙膏及家居清潔用品等，被廣泛添加微膠珠，嚴重威脅土地和海洋生態。





科學家估計，每天有高達八萬億粒微膠珠流入美國的水域，在英國捕撈的魚穫有三分之一亦含有塑膠。





零售巨頭表示，此舉目標為減少這一些亮申對環境產生的影響。







Woolworths 集團可持續發展總經理 Liam Ward 表示：他們希望幫助創造一個更美好的明天，這是一種小而有意義的方式，他們可以幫助客戶在不對環境造成影響的情況下傳遞聖誕歡樂。





同時，零售商宣布，在 Woolworths 和 BIG W出售的糖果將不再包括小型塑料玩具。





另外，Woolworths 和 Big W 將在明年 6 月底之前移除可重複使用的塑料購物袋。

