【專家話你知】頭暈暈 耳嗡嗡應該點好？

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耳水不平衡令人頭暈、作嘔。 Source: AAP / MOODBOARD

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澳洲開始入冬，不少人都有氣管問題。陳曙儀中醫師除了分享如何可以紓緩症狀，亦與大家分享如果遇上耳水不平衡問題要如何應對。

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