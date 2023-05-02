【專家話你知】頭暈暈 耳嗡嗡應該點好？Play33:33耳水不平衡令人頭暈、作嘔。 Source: AAP / MOODBOARDGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (30.72MB) 澳洲開始入冬，不少人都有氣管問題。陳曙儀中醫師除了分享如何可以紓緩症狀，亦與大家分享如果遇上耳水不平衡問題要如何應對。READ MORE【健康快樂人】 陳曙儀談煲粥 (第五集) 補血養血和適合病人的粥水【健康快樂人】 陳曙儀談煲粥 (第三集) 養心安神及對付便秘【健康快樂人】 不同食物和中藥各具其獨有性質瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。ShareLatest podcast episodes「必須結束」：政府出手嚴厲打擊電子煙【中港快訊】香港上調法定最低工資至每小時40元美國學校網入稟法院 斥社交媒體影響青年心理健康SBS 中文新聞 （1月9日）