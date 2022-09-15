中醫介紹慢性病患長者湯水 —— 增力壯筋骨篇

以下是陳曙儀中醫師提供的多款湯水

增力耐勞湯水





(1), 牛大力60g, 北芪30g, 黃精50g, 雞胸肉300g, 煲湯, 每日一豌.





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(2), 黨參20g, 茯苓50g, 淮山50g, 杞子15g, 痩肉300g, 煲湯, 每日一碗





以上2個湯水有健脾補氣, 提神耐勞作用





強壯筋骨湯水





(1), 杜仲30g, 巴戟15g, 骨碎補50g, 羊腰10只, 豬脊骨1公斤, 煲湯, 每日飲1碗.





(2), 杜仲30g, 牛大力50g, 羊藿葉30g, 豬腰6只, 豬尾骨1條, 煲湯, 每日飲1碗.





以上2個湯水有壯腰健腎, 強壯筋骨,預防骨質疏松的作用.





潤肺湯





雪梨煲豬腱





材料：蘋果2個，梨2個，淮山30克，百合30克，南北杏10克，雪耳1朵，無花果10個，豬腱500克，煲湯2小時，此湯可以清心潤肺止咳。





*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。





