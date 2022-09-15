SBS廣東話節目

中醫介紹慢性病患長者湯水 —— 增力壯筋骨篇

SBS廣東話節目

陳曙儀中醫師介紹分別以牛大力及骨碎補中藥煲湯，有助長者提神耐勞及強壯筋骨。

陳曙儀中醫師介紹分別以牛大力及骨碎補中藥煲湯，提神耐勞及強壯筋骨。 Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 15 September 2022 at 8:06pm
By Yeung Wai Yee
Source: SBS

在今集的【開心星期三 － 養生之道】中醫師陳曙儀繼續談論老年慢性病患者的保健湯水。

Published 15 September 2022 at 8:06pm
By Yeung Wai Yee
Source: SBS

以下是陳曙儀中醫師提供的多款湯水

增力耐勞湯水 

(1), 牛大力60g, 北芪30g, 黃精50g, 雞胸肉300g, 煲湯, 每日一豌. 

Advertisement
(2), 黨參20g, 茯苓50g, 淮山50g, 杞子15g, 痩肉300g, 煲湯, 每日一碗 

以上2個湯水有健脾補氣, 提神耐勞作用 

強壯筋骨湯水 

(1), 杜仲30g, 巴戟15g, 骨碎補50g, 羊腰10只, 豬脊骨1公斤, 煲湯, 每日飲1碗. 

(2), 杜仲30g, 牛大力50g, 羊藿葉30g, 豬腰6只, 豬尾骨1條, 煲湯, 每日飲1碗. 

以上2個湯水有壯腰健腎, 強壯筋骨,預防骨質疏松的作用. 

潤肺湯 

雪梨煲豬腱 

材料：蘋果2個，梨2個，淮山30克，百合30克，南北杏10克，雪耳1朵，無花果10個，豬腱500克，煲湯2小時，此湯可以清心潤肺止咳。

*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。
 
READ MORE

【要醒腦？】中醫建議予年長慢性病患者保健湯水

【中醫食療】鼻敏感可從改善體質入手

【專家話你知】中醫食療偏方增強免疫力對抗新冠肺炎

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育及娛樂內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
Share

Latest podcast episodes

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（9月15日）

COVID Vaccine

【疫苗快報】世衛指新冠疫情「已見到終點線」有望結束（9月15日）

AUSTRALIA REPUBLIC

你是否認為英女王離世是一個適當時機澳洲走向共和呢？』

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （9月15日）