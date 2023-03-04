SBS 中文新聞 （3月4日）Play12:12Cantonese Sunday News 2018-11-25 at 10:00 am. SBS News Source: SBS / SBS NewsGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.17MB) 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。新聞提要中國批評澳洲阻止華資公司增持本地稀土公司股份或危及澳中貿易談判洪水繼續席捲北領地部分地區致600 多人疏散白俄羅斯諾貝爾和平獎得主及其人權組織被控資助政治犯判監10年相關新聞【貿易談判路難行？】澳洲阻止華資增持澳礦公司股惹怒北京【注意！】鋁業巨頭公司非法興建管道排污 西澳食水可能受污染【嫌工黨未夠進取？】綠黨促向21 萬「退休金富戶」開刀【移民好消息！】澳洲這個簽證改變將對技術勞工有利ShareLatest podcast episodes如何免費獲取獲奬電影分享會的門票?【Lego迷注意！】南澳博物館正舉辦樂高展覽ChatGPT會否取代華爾街的分析師和交易員？【細細粒 功效多】高纖低卡神奇水果可降血壓抗氧化 入秋最合適自家種