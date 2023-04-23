【反串墨市家庭主婦成名 】澳洲喜劇泰斗Barry Humphries病逝

漢弗萊斯在扮演埃麗琪這個角色，充分表現他的喜劇細胞，埃麗琪有淡紫色的頭髮、超大眼鏡，和奇特的衣著 ， 埃麗琪會用她招牌式的“你好負鼠！”（ Hello Possums! ）來與台下的觀眾打招呼。





對於漢弗萊斯離世，總理艾巴尼斯在推特帖文致意，指漢弗萊斯在世89年，帶來墨爾本家庭主婦埃麗琪到墨爾本年老沒有子女紳士Sandy Stone，眾多人物角色娛樂大眾，但在這些耀眼的角色，最明亮的星星是漢弗萊斯，他是一位偉大的機智而又諷刺的作家。



在野兩黨聯盟領袖達頓（Peter Dutton）也於推特帖文說，澳洲失去最優秀的講故事的人、最傑出的諷刺作家和最偉大的文化喜劇演員。





達頓表示，漢弗萊斯將永遠被懷念為澳洲的一位標誌人物。



漢弗萊斯一直被譽為荒誕喜劇的先驅，塑造了典型的澳洲人物形象，他生前接受訪問時，自豪地稱自己為「挑釁者」。





漢弗萊斯說，他塑造的角色真的是為了挑釁而創造。尤其在即興創作，經常要在一瞬間做出決定，當時並不是表達他自己的感受，而是將塑造角色可能的感受或他們會如何表達，呈現出來。





漢弗萊斯1934 年 2 月 17 日於墨爾本出生。他形容他的父母安逸、充滿愛心且拘謹，並且經常回憶起他的母親告訴他，不要再成為其他人的焦點。





在墨爾本大學期間，漢弗萊斯接受了達達主義的荒誕主義藝術形式。 在 1950 年代與墨爾本劇院公司一起巡迴演出時，創造了住在墨爾本Moonee Ponds 區家庭主婦埃麗琪，觀眾非常受落，這個角色一炮而紅，。





1959年漢弗萊斯搬到倫敦，幾年後與新西蘭藝術家加蘭（Nicholas Garland）在諷刺雜誌《私家偵探》創作連載漫畫麥肯齊 (Barry McKenzie)。





漫畫中的麥肯齊是一個住在英國，經常飲醉酒嘔吐的澳洲男士， 後來漫畫合訂本發行時，澳洲政府就列為禁書，指漫畫屬於「下流的幽默」。





麥肯齊這個角色也可以說是漢弗萊斯部份的寫照。漢弗萊斯1970年在墨爾本，被控醉酒和行為不檢，住進了一家專門治療酗酒的醫院，之後他成功戒酒。



1977年漢弗萊斯在英國以埃麗琪的角色演出，演出期間與女王伊利沙伯二世握手。 Credit: AP 漢弗萊斯的成功的演藝事業，令他獲頒澳洲官佐勳章（AO）以及大英帝國司令勳章（CBE）。





2000年，漢弗萊斯以墨爾本家庭主婦埃麗琪這個角色的巡迴演出，獲得美國劇場最高榮譽的東尼獎。





不過漢弗萊斯對跨性別人士的言論，包括話跨性別係屬於潮流，令他在2019年的墨爾本國際喜劇節，主要的獎項，將他的名字刪除。





但很多澳洲人就話漢弗萊斯，是澳洲國寶。





漢弗萊斯的擁躉接受9號台訪問時說，漢弗萊斯是他們個一代人的偶像，超越很多界限，小時候就將漢弗萊斯的照片放在剪貼簿，來顯示祖父母的樣子。





毫無疑問，漢弗萊斯留下難以忘懷的澳洲人物喜劇角色。





漢弗萊斯於上個月接受傳媒訪問時，表示雖然經歷做髖關節手術的痛苦，但仍然會堅持進行全澳大巡迴演出，可以見到他對自己演藝事業的堅持同熱愛。



漢弗萊斯被認為是澳洲國寶。 Source: AAP / TRACEY NEARMY/AAPIMAGE





