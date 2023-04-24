【經典下午茶】菠蘿油

材料：
牛油，8片 (放入雪櫃)、蛋水 少量
麵糰材料：
高筋粉 200克、低筋粉 90克、砂糖 30克、雞蛋 1隻、白菜油 2茶匙、鹽 1茶匙、酵母 4克、清水 200毫升
皮料A材料：
麵粉 60克、奶粉 ½茶匙、發粉 臭粉 蘇打粉 各1/4茶匙
皮料B材料：
砂糖 55克、豬油 20克、雞蛋 15克、牛油 10克、雲呢嗱粉 ½茶匙
做法：
麵糰做法：
- 將麵糰材料放入攪拌機攪勻，待麵糰溫度達27度時，取出蓋上布或用保鮮膜，醒發約15分鐘，待用。
- 把麵糰分成每個約50克，搓圓後發酵10分鐘，取出按摩再發酵15分鐘，成麵包糰待用。
皮料做法：
- 將皮料分成大約10克一個，搓成圓薄片，鋪在麵包糰上。
- 掃上蛋水，放入已預熱的焗爐，用220度焗15分鐘取出，即成菠蘿包。
- 在菠蘿油中間橫切一片，插入從雪櫃取出的牛油片，即可。
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