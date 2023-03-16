澳洲需要購置核能潛艇嗎？

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總理艾巴尼斯與美國總統拜登及英國首相辛偉誠宣布澳英美聯盟安全協議(AUKUS) 的核潛艇交易細節。 Credit: Leon Neal/AP

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今集【大眾論壇】，想問問大家：「澳洲買核動力潛艇，是否必要呢？又有哪些利弊呢？」

有關澳英美聯盟協議（AUKUS）下，英國和美國向澳洲提供核動力潛艇的消息，經過長達18個月的討論之後，今個星期終於公佈有關的細節。其中國民可能最關心的就是，聯邦政府在未來 30 年，即現在至 2050 年中期，在潛艇上的開支預計在 2,680 億至 3,680 億元之間，勢將成為澳洲有史以來最大型的國防項目。 

對於這個巨額數字，國防部長馬利士表示，任何部門將30年開支加起來都會顯得巨大。而財政部長查默斯表示，雖然這是一大筆支出，但潛艇項目將會在國家安全和經濟上為澳洲帶來「重大回報」。而反對黨領袖達頓表示，政府需要在任何債務或削減開支上保持透明度，不可以以潛艇作為藉口。他要求當局在5月的財政預算案中提供更多有關潛艇項目上的開支詳情。 
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除了資金之外，核動力潛艇引起的另一個關注點，就是它對南澳的影響。南澳的奧斯本造船廠將會成為潛艇的基地，而它的規模是比當初法國潛艇計劃時大兩倍，而在 20 至 30 年內，當局預計潛艇的設計和建造會創造 4,000 至 5,500 個直接就業崗位，這個數字也是法國潛艇計劃的兩倍。如果計算間接工作機會，預計可以為造船業、國防及公共服務部門，創造約2萬個崗位。 

此外，馬利士昨日也公佈的處理核廢料的消息。他說核動力潛艇產生的高放射性廢料，將會建造一個專門的設施來在國內處理，而這個設施將會遠離人口，位於目前或者未來的國防用地上。他又強調，由於潛艇採用密封反應堆，意味住「高濃縮鈾」將被封存30年，直到反應堆需要補充燃料，所以要到2050年代先至需要處理潛艇產生的第一批「乏核燃料棒」。 

雖然當局並未公佈核廢料處理設施的選址，但相信很可能是在南澳。除了因為南澳是潛艇基地，還因為內陸的Kimba有澳洲唯一的核醫學廢料處理場所。南澳的前國會議員帕特里克批評，前政府和現政府都對如何處理核廢料避而不談，而問題將會影響澳洲幾代人。 

同時，核動力潛艇也在外交上有不同的反應。作為潛艇供應方的英國和美國，都表示對盟友的支持有助促進全球安全，但中國就批評澳英美協議是「公然搞核擴散」。所以在今天的【大眾論壇】，想問問大家：「澳洲買核動力潛艇，係咪有必要呢？又有哪些利弊呢？」
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