肇風 41 週年音樂會【再攀高峰】 表達團員再接再厲的宏願

2022 年肇風中樂團 40 週年音樂會 — 肇樂風韻耀雙慶。指揮：陳一平 (左) 和陳邵航。

肇風中樂團 2023 吹彈拉打乜咚咚音樂會 (小樂隊)。 Credit: Aaron Chan/ ChaoFeng Chinese Orchestra

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在澳洲歷史悠久兼口碑載道的墨爾本肇風中樂團 (Chao Feng Chinese Orchestra) 將於 8 月 27 日舉辦 41 週年週年音樂會【再攀高峰】。

這個音樂會，將是肇風排除萬難、茁壯成長的最佳見證。
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肇風 2023 吹彈拉打乜咚咚音樂會 (小樂隊)。 Credit: Aaron Chan/ Chao Feng Chinese Orchestra
肇風中樂團團
長林美歡接受了溫楚良的訪問，她提及到在澳洲，一個不牟利、沒有獲得多少政府資助的中樂團，能夠存活 41 年是非常不簡單的。

她特別要感謝墨爾本大學。原來自該樂團成立以來，便一直得到墨爾本大學的支持，讓肇風的成員可以在每個星期一的晚上，留在一個大課室裡排練。

肇風名字的由來？

究竟當初給樂團起名時，為何選擇了肇風呢？

林美歡解釋道，「肇」這個字的意義是「開始」，而「風」則指「文化、音樂」。
所以『肇風』的宗旨，是在澳洲這片大地弘揚中國優良的傳統文化和音樂。
因此，他們便是討論過應否把「肇風中樂團」改為一個能人更容易記住的「墨爾本中樂團」，但一想起「肇風」成立之初的本心，便決定沿用該名稱。
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肇風樂團的青年領袖劉賢億 (Eric) Credit: SBS/ Aaron Wan
林美歡續說，肇風成立於 1982 年，是澳洲第一有着 40 多年歷史兼獨立營運的中樂團。他們更於 1987 年把肇風在
維州消費者事務署
(Consumer Affairs Victoria) 註冊為非牟利團體。

肇風每年除了在 8 月下旬舉辦一年一度的大型音樂會外，近 10 多年來，每逢 7 月中，會加演一場免費的小型音樂會【吹彈拉打乜咚咚】，為樂迷介紹不同的中樂傳統樂器。

【吹彈拉打乜咚咚】不久前完滿結束，而接下來即將上演的，就是經過了一年時間籌備和排練的【再攀高峰】。

這個音樂會的標題【再攀高峰】，是由指揮陳一平提議的，除了配合音樂會其中兩首有關「天山」和「泰山」的樂曲外，更表達了肇風中樂團團員再接再厲、再攀高峰的志願！
以下是肇風大型音樂會【再攀高峰】的詳情

日期：2023 年 8 月 27 日 (星期日)

時間：下午 4時正 (音樂會長 2 小時)

地點：Ivanhoe Girls’ Grammar School Performing Arts Centre (離 Ivanhoe 火車站 5 分鐘腳程)

查詢電話： 0403 368 720 或 0432 557 172

肇風中樂團網站：
www.chaofeng.com.au


今年的節目包括：

【劍器】(「劍器」一詞來源於著名的唐宋舞蹈《劍器舞》，由韓承言中阮獨奏) 。

【在水一方】和【外婆的澎湖灣】(現代作品，改編為揚琴三重奏)。

【魔法公主】(樂曲由日本動畫影片插曲改編) 由 13 位團員演譯。

【鵝鑾鼻之春】(現代作品，笙協奏曲，由凌曉進用高音鍵笙演譯) 。

由 50 多位團員大合奏的樂曲有【天山盛會】、【紅樓夢組曲之嘆紅樓和葬花吟】、【雪蓮花】和【泰山頌】。【泰山頌】是一支大型樂曲，共分 4 個樂章: 日出、遠望、松濤和攀登，全曲 20 多分鐘。
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肇風 2023 吹彈拉打乜咚咚音樂會 (觀衆)。 Credit: Aaron Chan/ Chao Feng Chinese Orchestra
肇風中樂團目前有兩位專業指揮家 — 陳一平和陳邵航。去年肇風中樂團 40 週年音樂會在陳一平和陳劭航兩位指揮的棒下，表現超群。

最後，林美歡指出，整個肇風中樂團的團隊，從行政人員、指揮、以至其他工作人員，全為樂團義務工作。

「這 40 多年來，樂團在宏揚中國音樂文化的成就獲得了政府的認許。2015 年獲稅務局批准為《稅項回扣捐贈接受者》。2021 年底，肇風成功在澳洲慈善機構和非營利委員會 (ACNC) 註冊為慈善機構，因此，凡向肇風中樂團捐獻 2 元或以上者，均可獲得稅務局的稅項回扣
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