“俄罗斯可以被打败的标志”：乌克兰夺回战略城市伊久姆

乌克兰军队在哈尔科夫地区不断向北推进，并向其南部和东部推进。乌克兰军队负责人周日表示，乌军的迅速向前推进，迫使当天称为俄军不得不弃守其在该地区的主要堡垒，成为驻守的最后一天。





总统弗拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）称赞这次攻势是这场持续了六个月的战争的潜在突破，并表示如果基辅获得更强大的武器，冬季就能看到进一步收回领土。





乌克兰总司令瓦列里·扎鲁兹尼（Valeriy Zaluzhnyi）将军表示，自本月开始，武装部队已经重新控制了3000多平方公里的土地。



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“在哈尔科夫方向，我们不仅开始向南部和东部推进，而且还向北部推进。还有50公里就能到（与俄罗斯）接壤的国界了，”他在Telegram上说。





这是自3月被击退出首都基辅郊区以来，莫斯科部队最严重的一次失败，数千名俄罗斯士兵在逃离伊久姆时留下了弹药和装备，他们曾把该市作为后勤中心。



People inspect a bridge, collapsed in the conflicts between Russian and Ukrainian forces, as seen after Ukrainian army liberated the town of Balakliya in the southeastern Kharkiv oblast, Ukraine, on 11 September 2022. Source: Getty / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images 莫斯科方面对这次失败几乎完全保持沉默——也没有对在乌克兰东北部发生的事情作出任何解释。这在社交媒体上引起了一些支持战争的评论家和俄罗斯民族主义者的极大愤怒。一些人在周日呼吁弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）总统立即做出改变，以确保战争的最终胜利。



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乌克兰的战果对泽连斯基来说具有重要的政治意义，因为他希望让欧洲团结起来支持乌克兰——提供武器和资金——即使在俄罗斯削减对欧洲客户的天然气供应后，今冬的能源危机迫在眉睫。





泽连斯基说，乌克兰军队将继续前进。





“我们不会停滞不前。”他周五在基辅接受CNN采访时说，“我们将缓慢地、逐步地向前推进。”



“雪球滚下山”

国防部长奥列克西·雷兹尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，乌克兰需要确保能重新夺回领土，以应对俄罗斯可能对拉长的乌克兰供应线进行的反击。他告诉《金融时报》，如果乌克兰军队推进得太远，可能会被新的俄罗斯军队包围。





但他说，这次攻势比预期的要好得多，他将其描述为“雪球滚下山”。





“这是一个迹象，表明俄罗斯可以被打败。”他说。



基辅的军事分析家奥列赫·日丹诺夫（Oleh Zhdanov）表示，这些成果可能会进一步推进到卢甘斯克地区（Luhansk），俄罗斯在7月初称已占领了该地区。





“如果你看一下地图，有理由认为攻势将向斯瓦托夫（Svatove）到斯塔罗别尔斯克（Starobelsk），以及西维罗多涅茨克（Sievierodonetsk）到利什琴斯克（Lysychansk）方向发展，”他说。



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据塔斯社（TASS）周六报道，俄罗斯驻哈尔科夫行政当局负责人告诉居民撤离该省，并逃往俄罗斯。目击者描述了人们离开俄罗斯控制区时的交通拥堵情况。





华盛顿似乎采取了更谨慎的公开姿态，五角大楼向路透社提及，周四，国防部长劳埃德·奥斯汀就（Lloyd Austin）关于基辅“令人鼓舞”的战绩成就发表了讲话。



Wrecked tanks are seen after Ukrainian army liberated the town of Balakliya in the southeastern Kharkiv oblast, Ukraine, on 11 September, 2022. Source: Getty / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images 英国国防部周日表示，伊久姆和库皮扬斯克市周围的战斗仍在继续。库皮扬斯克是供应俄罗斯横跨乌克兰东北部前线的唯一铁路枢纽，已被乌克兰军队夺回。





哈尔科夫州州长奥列格·西内古波夫（Oleh Synehubov）在Telegram上写道，周日哈尔科夫的几个地区发生了停电和断水。他指控俄罗斯军队袭击了民用基础设施场所。





莫斯科否认其部队故意以平民为目标。





中部的第聂伯罗波得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）州长瓦伦蒂恩·列兹尼琴科（Valentyn Reznichenko）说，俄罗斯的攻击导致了几个城镇的停电。他在Telegram上写道：“他们无法平和接受自己在战场上的失败。“



核反应堆关闭

俄乌战争进入第200天，乌克兰周日关闭了欧洲最大的核电站中最后一个运行着的反应堆，以此来预防在附近的战斗导致灾难发生。





俄罗斯和乌克兰相互指责对方在俄罗斯控制的扎波罗热核电站（Zaporizhzhia）周围进行炮击的行为，可能导致辐射泄漏。





国际原子能机构（The International Atomic Energy Agency）表示，通往该核电站的一条备用电源线已经恢复，为其提供了进行关闭所需的外部电力，同时抵御了熔断的风险。





A woman wears protective clothing during a nuclear emergency training session for civilians in the western Ukrainian city of Lviv on 8 September, 2022. - Kyiv on 7 September, called for an international mission to be set up in the Zaporizhzhia nuclear power plant, and called for the population to evacuate the area amid fears of a nuclear disaster. Source: Getty / YURIY DYACHYSHYN/AFP via Getty Images 法国总统府表示，法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）周日在电话中告诉普京，核电厂的安全受损是因其被俄罗斯军队占领。而根据克里姆林宫的声明，普京则指责乌克兰军队。





一夜之间，乌克兰方面报告了更多的俄罗斯导弹和空袭，地区官员报告了俄罗斯在东部和南部的猛烈炮击。





乌克兰南部指挥部表示，随着领土被夺回，而其军事局势正在“动态发展”。南部城市迈科拉夫（Mykolaiv）的市长表示，有9人在炮击中受伤。





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