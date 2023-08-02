女足世界杯中国队1比6不敌英格兰队 无缘晋级16强

周二（8月1日）晚，女足世界杯小组赛英格兰队对阵中国队，最终以 6比1大比分获胜。英格兰队以 D 组第一名晋级 16 强。





这是目前英格兰队在本届世界杯上取得的最佳战绩。





整场比赛进行至第4分钟，英格兰队阿莱西亚·鲁索（Alessia Russo）禁区内破门得分，为本场球赛带来完美开局。





2023 年 8 月 1 日星期二，澳大利亚阿德莱德，在女足世界杯 D 组中国队与英格兰队的比赛中，英格兰队球员阿莱西亚·鲁索与中国队球员陈巧珠争抢球权。 Source: AP / James Elsby/AP 第26分钟，英格兰队扩大比分，劳伦·詹姆斯（Lauren·James）助攻劳伦·汉普（Lauren Hemp）单刀破门。第41分钟，英格兰队通过一次精妙的任意球配合由劳伦·詹姆斯再拿下一城。上半场结束前，劳伦·詹姆斯左脚兜射破门，经VAR检查，进球无效。半场比赛结束，中国女足 0比3 负于英格兰女足。





半场时，中国队已经丢失三球。





易边再战，王霜通过点球机会扳回一城。第66分钟，劳伦·詹姆斯后点凌空垫射破门，完成梅开二度。半场结束后，这是她在本届比赛中迄今第三个进球。





第77分钟，朱钰出击失误，劳伦·詹姆斯助攻克洛伊·凯利（Chloe Kelly）破门。第83分钟，英格兰队扩大比分，蕾切尔·戴利（Rachel Daly）后点凌空抽射破门。





2023 年 8 月 1 日星期二，澳大利亚阿德莱德，英格兰队球员克洛伊·凯利在中国队对阵英格兰队的比赛中进球后庆祝。 Source: AP / James Elsby/AP 全场比赛结束，中国女足1:比6不敌英格兰女足。英格兰队则排名小组第一，携手丹麦队出线。随后英格兰队将前往布里斯班面对尼日利亚队，丹麦队则将迎战东道主澳大利亚队。





中国队三战积3分最终排名小组第三无缘出线，结束了本届女足世界杯的征程。





对于曾经的亚洲杯冠军、八次参加女足世界杯的中国女足队来说，这是创纪录的一次世界杯失利，首次在小组赛中出局。





赛后，中国队球员一度哽咽。球员王霜则更直接表示：我们不是特别好的榜样，希望以后的球员会越来越好。





在本场女足世界杯的转播场地，来自中国上海的留学生足球爱好者Fu Rao表示足球不仅是个人平时的爱好，前来观赛也是对这项运动与世界杯的支持。





半场时，关于本场比赛的局势，Fu Rao表示中国队本场比赛的态度过于保守。此外，面对强敌时也凸显了技术层面的差距。





来自中国上海的足球爱好者Fu Rao。Source：SBS 对于半场落后以及比赛战况，Fu Rao表示心情沉重。但也提到，要认清足球运动中国与其他国家的差距才能更好进步。





其他的中国球迷也在现场被气氛所感染。来自悉尼科技大学（UTS）的中国留学生表示能在异国他乡看到中国队的比赛，心情还是非常激动的。



UTS的中国留学生球迷。Source：SBS 他表示尽管比赛战况对于中国队并不友好，但仍然希望女足加油拼搏并期待她们以后有更亮眼的表现。





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