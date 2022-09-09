美国检察官称 特朗普的团队可能仍未归还所有机密文件

美国检察官周四警告称，美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的团队可能没有归还他在总统任期结束时从白宫拿走的所有机密记录，即使是在联邦调查局对他的家进行搜查之后，他们称这是一个潜在的国家安全风险，需要调查。





司法部在一份法庭文件中披露了这一消息，要求美国地区法官艾琳·坎农（Aileen Cannon）允许其继续审查联邦调查局在特朗普的海湖庄园（Mar-a-Lago）查获的约100份机密记录，同时调查机密文件是否被非法从白宫拿走并不适当地被存放在那里。





特朗普正在接受调查，自他在2021年1月卸任后，就在佛罗里达州棕榈海滩（Palm Beach）的度假村中保留了政府记录，其中一些被标记为高度机密。



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这100份文件只是被扣押的11000多份记录和照片中的一小部分，政府表示，这些文件中的大部分都可以被特朗普审查，因为它们不是机密。





该部门在其法庭文件中说：“这项动议仅限于......被扣押的机密记录，因为该命令的这些方面将对政府和公众造成最直接和最严重的伤害。”





检察官还请求法官不要允许一个被称为“特别主管”（special master）的独立仲裁人去审查从特朗普的财产中查获的机密材料。





特朗普在他的真相社交（Truth Social）平台上发帖，称这一要求是在浪费钱。



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司法部周四表示，可能还有更多被特朗普从白宫拿走的机密记录，调查人员尚未找到。





司法部发布从特朗普家中扣押的财产的详细清单后一周，其发布了关于可能有更多文件的消息。清单显示联邦调查局找到了48个标有机密的空文件夹，另有42个文件夹显示应归还给一名参谋秘书或军事助理。





法律专家对这些文件夹为什么是空的感到困惑，也不清楚是否有记录丢失。





“如果不停手，政府和公众也将因这起刑事调查的不合理的拖延而遭受不可弥补的伤害，”检察官写道。





“禁止在刑事调查中使用机密记录的禁令，可能会阻碍调查查明是否存在任何其他未被妥善保存的机密记录的努力——这本身就对国家安全构成了潜在的持续风险，”他们补充说。



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已准备好上诉

检察官请求坎农在9月15日前作出裁决。如果她拒绝他们的请求，他们打算向设在亚特兰大的美国第11巡回上诉法院提出上诉，那里的11名现任法官中有6名是特朗普任命的。





在周四晚上的一项命令中，坎农让特朗普的律师在周一上午之前对政府的请求作出回应。





坎农也是特朗普先生任命的法官，她在周一命令检察官暂停审查11000多份被收回的记录，同时任命一名特别主管审查这些材料。





司法部表示，它将于周五按照坎农的要求，在与特朗普的律师联合提交的文件中，向法院提供一份可能的特别主管候选人名单。



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司法部还在调查其他可能存在的妨碍司法的行为。其发现的证据显示，在6月，联邦调查局派特工前往特朗普的家，试图通过大陪审团的传票收回所有机密文件时，记录可能被删除或隐瞒了。





尽管检察官反对，坎农还是批准了特朗普提出的设立特别主管的请求。





法官说，特别主管能审查的文件不仅包括律师客户特权保护下的记录，还包括可能属于行政特权保护下的任何记录。





行政特权（executive privilege）是一种法律原则，可以保护一些总统的记录不被披露。





司法部对使用行政特权的逻辑提出质疑，因为特朗普并不拥有这些记录，也不再是总统了。



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坎农的推理也受到了来自民主党和共和党法律专家的批评。





司法部在其周四的文件中写道：“没有任何可能的行政特权主张可以证明，限制行政部门审查和使用这里的机密记录是合理的。”





在坎农周一的命令中，她允许美国情报官员审查所有被扣押的材料，作为他们正在进行的国家安全损害评估工作的一部分。





但司法部说，现在没有办法把刑事调查和国家安全审查区分开来。





检察官说：“正在进行的情报界分类审查和评估，与司法部和联邦调查局正在进行的刑事调查的调查领域密切相关，而且不能轻易分开。”





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