“你敢不敢重塑我们的命运”：美国诗人阿曼达·戈尔曼在联合国朗诵有力新诗，敦促采取气候行动

2022年联合国大会在纽约开幕，气候变化、人权、粮食成本上升以及大规模人口流离失所成为议程上的首要问题。

UN General Assembly Amanda Gorman

Amanda Gorman recites a poem during an event called "SDG Moment" at United Nations headquarters on Monday, 19 September, 2022. Source: AAP / (AP Photo/Seth Wenig)

韩国流行乐队Blackpink和美国诗人阿曼达·戈尔曼（Amanda Gorman）周一登上联合国舞台，敦促对气候变化和其他全球目标采取行动，包括实现性别平等和结束饥饿及贫困。

在世界领导人们在联合国发表年度演讲的前一天，戈尔曼在纽约联合国大会会议厅（UN General Assembly chamber）朗读了一首新诗。

“我只要求你们在为时已晚前真正关心，要醒来，要清醒地活，在仇恨之时，用爱领导。”

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“我要你们听到这一呼号，你敢不敢重塑我们的命运。“

“最重要的是，你们敢不敢行善，让世界更好。”戈尔曼在一片掌声中说。
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戈尔曼和Blackpink参加了一项活动，以促进联合国在2015年制定的17项可持续发展目标。

作为联合国可持续发展目标的倡导者，Blackpink的四名成员通过视频发言，敦促人们减少能源消耗，选择当地生产的产品并减少食物浪费。

“我们必须抓住这个时机，采取行动，创造一个更加可持续的世界，任何人都不应该落下，”Blackpink成员金珍妮（Jennie Kim）说。
一个联合国气候科学小组表示，政府和行业应大幅减少化石燃料排放，以控制全球变暖并限制其导致的气候影响。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）说，各种危险正在将可持续发展目标“进一步推远”，并称拯救这些目标的挑战是“巨大的”。

“年轻人正在要求采取行动——不仅是为了他们自己，而且是为了未来的几代人，我们面临的危险与已团结的世界并不适配，古特雷斯说。

“让我们开始工作吧。让我们的世界重回正轨。”

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Published 20 September 2022 at 1:18pm
Source: Reuters