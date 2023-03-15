澳洲父亲自述承受房贷压力 年薪逾13万澳元仍“分文不剩”

以下是澳大利亚人史蒂夫（Steve）的自述：





我 50 多岁，有一份稳定的工作，年收入超过 13 万澳元，拥有自己的物业已经 22 年。





但我现在却是身无分文。





我没有赌博或者任何上瘾恶习。





像现在很多人一样，我正承受着房贷压力。





一般而言，房贷应该为薪金的三成，但我近半的薪水都用来偿还房贷，在不到一年间，增加近 15%。





没办法参加任何社交活动或者为我的孩子提供我童年曾经享受的经历，令我觉到非常不适。





当其他人都在外面，而我就好像“自我封闭”一样。



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在 2001 年，我以 50 万澳元，在墨尔本买了房子。当时房贷约为 24 万澳元，还款方面没有感到压力。到了 2019年，因为离婚我不得不将债务重组，新申请的房贷是 75 万澳元，刚好超过澳大利亚房贷的平均水平。当时，一半的贷款是固定利率，初始还款额为每月 1500 澳元，这可以承受。





但我现在的还款额是每月 4200 澳元，远超控制范围。





我是单亲爸爸，与前妻共同抚养两名就读小学的孩子。每次为他们购置新衣服，甚至开灯，我都要“停一停，想一想”。





我负担不起任何自主的消费，没有社交，不可以进行物理治疗，不可以去需自付医疗费用的服务或进行牙科手术，甚至热水淋浴的时间也不能过长。



Steve has considered renting out one of his children's bedrooms to bring in a few hundred dollars per month. But he doesn't want to take away "their space of safety and comfort". Source: Supplied 2022 年 5 月，当利率开始上升时，我试图寻找额外的收入。我卖掉我的自行车、露营拖车、儿童玩具、衣服和家具。





那些没有严重影响孩子的自我意识和幸福感的东西，我差不多都出售了。





也基于考虑孩子的幸福感等原因，我决定不出租他们其中一间卧室。虽然这可以每个月带来几百澳元的收入，但这是他们感到安全和舒适的空间。





我曾试图更换煤气和电力公司，用朋友的账号来使用流媒体服务以减少生活开支，也将私人医疗保险的保险范围降至最低。





但我仍然无法为孩子支付钢琴或游泳课的费用。



当我的孩子和他们的妈妈在一起时，有时我甚至不进食。 史蒂夫

我已经将购买食物的开支由每周 220 澳元减少到 140 澳元。





当我的孩子和他们的妈妈在一起时，有时我几乎不进食，因为我知道我在食物上节省的每一元，都可以用在孩子身上。如果这样做，可以保住我的房屋，我很乐意作出这种牺牲。





我已经还了房贷 22 年，我的信用记录没有任何瑕疵，但我无法再债务重组或符合资格申请免息信用卡。





我甚至不得不向朋友借了1.4万澳元，他们知道我无法在短期还钱。圣诞节的时候，有些人还给我钱，让我为孩子们买冰淇淋。



Steve says he's currently experiencing mortgage stress and doesn't allow himself social coffees, physio, out-of-pocket medical or dental procedures or even long hot showers. Source: Supplied 对于一个 50 多岁，收入非常可观的高质素专业人士而言，我无法表达因为财务状况带来的羞耻感。





我对澳大利亚储备银行的做法感到困惑和愤怒。我不明白为什么有房贷的家庭被迫要负上为所有人减低通胀的“重任”。





我不明白为什么政府有能力为房地产投资者和拥有数百万澳元退休公积金的人提供税收减免，却不提高对有需要人士的援助。





贫富差距正在扩大，而那些承受房贷压力的人面对的困境只是在增加银行的利润。





我不认为自己是我们国家中最脆弱的群体的一，但我晚上大多时候无法入睡，我感到无助和非常难过。





对很多人来说，澳大利亚梦已成为噩梦。





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