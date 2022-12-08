澳大利亚及人权组织谴责伊朗处决反政府抗议人士

要点 伊朗执行了第一个确认和近期抗议活动有关的死刑。

伊朗人权组织称过去三个月中有458名抗议者被杀害。

至少11人因和抗议活动有关的原因被判处死刑。

伊朗于本周四执行了第一次确认和近期该国抗议活动有关的死刑。一名男性因阻断街道并造成一名准军事组织成员受伤而被执行绞刑。





三个月前，马萨·阿米尼（Mahsa Amini）因被指控违反该国女性必须佩戴头巾的法令于德黑兰被伊朗道德警察逮捕，随后在被羁押期间死亡。随后游行抗议活动横扫伊朗，持续至今。





“莫森·谢卡里（Mohsen Shekari），一名在9月25日阻拦德黑兰沙塔·汗街（Sattar Khan Street）并用砍刀砍伤一名安全卫队成员的暴乱者，于今晨被处决。”伊朗司法部Mizan Online网站写道。



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据Mizan Online网站所公布的信息，德黑兰的革命法庭审理了谢卡里一案。他被指控用一把刀砍伤了一名巴斯基（Basij）准军事部队成员的肩部，随后被逮捕。据称伤口需要缝13针。





伊朗司法部称谢卡里被判犯下攻击和“怀有杀人、制造恐惧和扰乱社会秩序和安全意图”而使用武器的犯罪行为。





他的罪名于11月1日被确定为伊朗伊斯兰教法下的“反真主罪（moharebeh）”或“与真主为敌罪”。Mizan网站补充说谢卡里提出了上诉，但最高法院于11月20日宣判维持原判。





周一，伊朗革命卫队赞扬了该国司法系统的强硬立场，并鼓励司法部门快速且决断地对被指控犯有“危机国家和伊斯兰安全罪行”的被告做出判决。





澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）称有关这一处决的报告令人深深不安。她呼吁伊朗当局“立刻停止”任何更多的处决计划。



总部位于挪威的伊朗人权组织（Iran Human Rights）的总监阿米里-莫哈达姆（Mahmood Amiry-Moghaddam），说对于更多处决的恐惧十分真切。





“这一处决必须在国际上产生快速且有实际影响的后果。”他在一条推文中说。



人权组织：三个月内至少458名抗议者被杀害

马萨·阿米尼（Mahsa Amini），一名22岁的库尔德伊朗女子，被指控违反该国女性着装规范而在德黑兰被逮捕，随后于9月16日死亡。抗议活动因此爆发。





女性、大学生和中学女学生引领了这场抗议活动。她们取下头巾，在街头将其焚烧，大喊反政府口号，与安全部队对峙。





试图压制抗议活动的伊朗政府称她们为被宿敌美国及其盟友煽动的“暴乱分子”，包括英国和以色列。



位于奥斯陆的伊朗人权组织在周三公布的一份更新中称，安全部队的镇压行动已经杀死了至少458人，其中包括63名儿童。





这一被国际社会广泛批评的镇压行动还拘捕了数千人，包括学者、记者和律师。





联合国人权理事会于11月24日表决，将对伊朗的镇压活动进行高级别调查。伊朗当局拒绝了这一调查，称其侵犯了国家主权。



更多抗议者或被判处死刑

巴斯基是一个由伊朗政府支持的志愿准军事组织，和伊朗革命卫队联系密切。





周二，伊朗法院因杀害一名巴斯基成员而判处五人绞刑。



这一判决让因抗议活动而被判死刑的人数上升至11人。





伦敦的大赦国际（Amnesty International）称至少有28人面临处决，且这一数字随着数千人被审判将继续上升。



