特拉斯誓采取“大胆行动”解决英国经济危机

Highlights 英国新保守党领导人誓采取“大胆”行动，解决该国几十年来最严重的经济危机

经过艰苦的党内竞争，她被确认为英国首相鲍里斯·约翰逊的继任者

周一，英国新任保守党领袖利兹·特拉斯（Liz Truss）发誓要采取“大胆”行动，解决该国几十年来最严重的经济危机。她在一场艰苦的党内竞争后，被确认为首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）的继任者。





这位外交部长抵抗住了提前选举的压力，发誓要“在2024年为保守党带来一场伟大的胜利”。





特拉斯以约57%对43%的优势击败了她的竞争对手——前财政部长里希·苏纳克（Rishi Sunak），在长达一个夏天的竞争中，仅有超过17万名保守党成员决定了这一结果——这只是英国选民中的一小部分。



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苏纳克对自己是否会在特拉斯的内阁中任职一直态度冷淡，他在推特上说，现在是该党作为“一个家庭”团结起来的时候了。





但特拉斯在走上伦敦市中心会议厅的讲台时，并没有理会为她鼓掌的对手，她表示，在经历了“历史上最长的一次工作面试”后当选是一种“荣誉”。





她说：“我以保守派的身份参加竞选，我将以保守派的身份执政，”她再次在演讲中兜售了保守党的低税和个人责任的价值观。





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特拉斯发誓要制定一个“大胆的计划”来解决减税和能源危机，她表示将通过更高的借贷来融资——甚至不惜冒着激起两位数通货膨胀的风险。





47岁的特拉斯将成为继特雷莎·梅（Theresa May）和玛格丽特·撒切尔（Margaret Thatcher）之后英国第三位成为首相的女性。



世界对特拉斯胜利的反应

法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）向特拉斯女士表示祝贺，呼吁两国合作。马克龙与前英国首相约翰逊的关系摇摇欲坠，主要是在英国脱欧问题上的分歧。





他说：“英国人民是我们（法国）的朋友，英国这个国家是我们的盟友。”



作为英国的前殖民地，印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）也向特拉斯女士表示祝贺。





他说，他希望这一任命将加强印度 - 英国全面战略伙伴关系。





日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）说，很高兴能与新首相合作，实现“自由和开放的印度 - 太平洋地区”。



澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）也与世界各国领导人一起向特拉斯表示祝贺。





“祝贺莉斯·特拉斯当选为保守党领袖，并被认定为英国首相——我期待着我们国家和人民之间继续保持建设性的关系和友谊。”他说。



公众的不信任

在约翰逊向英国女王伊丽莎白二世递交辞呈后，特拉斯将于星期二正式上任。





约翰逊在推特上说：“我知道她有解决生活成本危机的正确计划，能够团结我们的政党，并继续进行团结和稳定我们国家的伟大工作。”





“现在是所有保守党人百分之百支持她的时候了。”



在约翰逊宣布辞职后，包括苏纳克在内的一系列英国政坛丑闻和辞职事件发生后，领导权之争于7月开始。





特拉斯在她简短的演讲中保留了一部分内容来赞扬约翰逊的成绩，包括在英国脱欧和COVID-19大流行病方面的成果，并表示，他获得了“从来自基辅（Kyiv）到卡莱尔（Carlisle）的敬佩”。





这赢得了在场保守党人的掌声。然而，这位右翼思想家在赢得公众舆论方面却面临着困境。





英国数据调查网站YouGov的一项快速民意调查发现，只有七分之一的人认为特拉斯会比约翰逊成为更好的首相。这一结果也反映了最近其他调查显示的对她的低支持率。





上个月，一项调查发现，由于俄乌战争中，能源价格急剧上升，43%的人“完全”不相信她能处理好生活成本危机。



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“已准备好工作”

在英国脱欧后的北爱尔兰贸易规则问题上，特拉斯对欧盟采取了强硬态度，因此也不被一些英国的盟友信任。





欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）表示：“我期待着一种建设性的关系，充分尊重我们的协议。”他指出气候变化和乌克兰问题是可以合作的领域。





爱尔兰政府也对特拉斯表示了谨慎的欢迎。鉴于她上任后将面临的大规模挑战，英国博彩交易所Smarkets认为，她有25%的机率无法坚持到2023年。



New Conservative Party Leader Liz Truss following the announcement of her win arrives at Conservative Central Office, London , 5 September 2022 Source: EPA / TOLGA AKMEN/EPA 调查显示，数百万人认为，由于能源账单将从10月起上涨了80%——从1月算起甚至更高——英国人在今年冬天将面临着在吃饭和取暖之间做出痛苦选择。





民意调查显示，公众支持提前举行大选，保守党在保留其权力方面面临着越来越大的挑战。





反对党工党领袖凯尔·斯塔莫（Keir Starmer）向特拉斯表示了自己的祝贺。





普丽蒂·帕特尔（Priti Patel）辞去内政大臣职务

普丽蒂·帕特尔周一表示，一旦特拉斯正式接任英国首相，她将卸任英国内政大臣职务。





在特拉斯被提名为保守党内部竞争的获胜者，将成为下一任首相的几小时后，她提出了辞呈。特鲁斯将于周二上任。





“我祝贺莉斯·特拉斯当选我们的新领导人，并将支持她成为我们的新首相，"帕特尔在她给现任首相鲍里斯·约翰逊的辞职信中说到，她在Twitter上发布了这封辞职信。





“一旦莉兹正式上任并任命新的内政大臣，我选择成为后座议员，继续为国家和威瑟姆（Witham）选区提供公共服务。”



告别演讲

当地时间周二上午，约翰逊将在唐宁街发表告别演说，然后飞往苏格兰向伊丽莎白女王递交辞呈。





在位70年，这位96岁的君主将首次在她的苏格兰度假胜地巴尔莫勒尔（Balmoral）任命首相，而不是在伦敦的白金汉宫。





预计特拉斯将单独飞去接受女王的接任邀请，确保在任何意外的情况下，政府都有用连续性。





回到唐宁街后，新首相将向全国发表简短的讲话。按照传统，这将在唐宁街10号楼的台阶上进行。





但是，由于天气预报预测当天会有倾盆大雨，届时可能不得不挪到室内，这似乎成了特拉斯的政府开始运作时英国的糟糕前景的呼应。





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