新的能源救助法案对您的实际意义

要点





• 议会被召回以通过能源救助法案。



• 新措施设置了煤炭和天然气价格的上限。



• 中立议员寻求多项修正案，但最终被否决。





尽管中立议员和反对党试图修改法律，但能源救助法案已在议会获得通过。议会因特别会议被召回一天，以通过该法案，议员们被限制在较短的时间内进行辩论。在绿党、独立参议员大卫·波考克（David Pocock）和中立议员塔米·泰瑞尔（Tammy Tyrrell）支持该提案后，该法案在上议院获得通过。





这些变化意味着什么？





这些措施有望在明年减少 230 澳元的电费。法律将天然气价格限制在每千兆焦耳 12 澳元，引入了天然气市场的强制性行为准则，并推出了对福利金领取者的电费支持。



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煤炭的批发价暂时限制在每吨125澳元。这将相当于对能源市场进行前所未有的干预，以缓解部分由俄罗斯入侵乌克兰而导致的价格上涨。





澳大利亚能源监管机构主席克莱尔·萨维奇（Clare Savage）表示，下一财年的能源合同已经朝着正确的方向发展，缓解了人们对价格将飙升的担忧。她说，政府模型显示价格可能比预期低 230澳元左右。





大型天然气公司不愿接受工党计划强加于该行业的强制性行为准则，他们说这证明工党设置价格上限并不是暂时性的。





绿党领袖亚当·班特（Adam Bandt）寻求修正案，通过对天然气和煤炭公司的增税来冻结未来两年的电费，但没有成功。





独立议员安德鲁·威尔基（Andrew Wilkie）也支持对能源公司征收暴利税，这些公司在乌克兰战争中“无耻地牟取暴利”，并以牺牲澳大利亚消费者的利益为代价飙升价格。





独立议员 莫妮克·瑞安（Monique Ryan）要求政府解释他们如何达到拟议的价格上限的修正案也在投票后遭到否决。





对该法案的投票结果如何？





财政部长凯蒂·加拉格尔 (Katy Gallagher) 表示，这些措施将有助于降低因乌克兰战争而导致上涨的能源价格成本。





她告诉议会：“这些法案专门针对减轻家庭压力，支持就业，支持工业和支持制造业而制定。”





她还说：“作为政府，我们有责任处理过去六个月来出现的情况。”





财长吉姆·查默斯（Jim Chalmers ）表示，政府正在与消费者监管机构就最佳方式进行讨论，以将其决定的细节公之于众。





他敦促议员们选择通过支持该提案来帮助面临无法承受的和不可接受的能源价格上涨的澳大利亚人。





他告诉议会：“如果不采取干预措施，下个财政年度零售天然气价格预计将进一步上涨 20%，电价将进一步上涨 36%。”



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查默斯表示，政府尊重天然气行业在澳大利亚经济中发挥的作用，但有责任找到解决方案来保护澳大利亚人免受电费上涨的影响。





投票反对该法案的反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）表示，他支持救助措施，但不希望进行市场干预。





总理安东尼·阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，前联合政府“沉迷于掌握权力，对能源问题并无对策”。





杰奎·兰比网络参议员塔米·泰瑞尔（ Tammy Tyrrell ）表示，关于救济法案的辩论进行得很仓促，该法案存在缺陷，但降低电力成本是必要的。





她说：“尽管这个法案并不完美，但我们已经对能源上涨采取了一些对策。”







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