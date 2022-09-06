中国四川强烈地震 造成至少46人死亡

Highlights At least 46 people were killed when an earthquake struck southwestern China on Monday.

The magnitude 6.6 quake hit about 43 kilometres southeast of the city of Kangding in Sichuan province.

据国家媒体报道，周一中国西南部发生地震，至少有46人死亡。一些偏远地区的剧烈震荡使房屋受损，导致断电。





据美国地质调查局称，这次6.6级地震发生在四川省康定市东南约43公里处，震源深度为10公里。



中国国家广播公司中央电视台说，雅安市有17人死亡，而邻近的甘孜州有29人死亡。





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“另有16人失踪，50人受伤，”中央电视台周一晚些时候说。





当地居民告诉法新社，四川省会成都在严格的COVID-19封锁下，数百万人被限制在家中。临近的大城市重庆的建筑物都在震动。





“我的感觉相当强烈。我在一楼的一些邻居说他们感觉非常明显，”成都居民陈说。





她补充说：“但由于成都目前正在进行疫情管理，人们不能离开家，所以很多人冲到了他们的院子里。”





据中央电视台报道，至少有一个镇因地震引发的山体滑坡而遭受“严重破坏”。



央视报道，通往另一个城镇的道路被封锁，有1万多人居住的地区的电路被切断，并补充说，震荡还导致甘孜和雅安地区的一些发电站停电。





中央电视台播放的画面显示了受损的建筑物，以及甘孜一条散落着砖石的街道。





中国地震台网中心在网上发布的一段视频显示，巨石从泸定县的山坡上滚落下来，掀起尘土飞扬，路边的电话线也在摇晃。





Rescuers prepare for duty following the earthquake in Luding County of southwest China's Sichuan Province Monday, 5 September, 2022. Credit: CCTV

派遣救援小组

中国官媒报道称，附近地区发生了几次余震。根据美国地质调查局的数据，在初次地震发生后不到一小时，西藏东部发生了一次较小的4.6级地震。





中央电视台报道表示，数以百计的救援人员被派往震中，同时还有穿着橙色连体服的消防员登上卡车，在布满石块和其他碎片的公路上行驶的镜头。





四川省地震局表示，已经派出1000多名士兵帮助救援人员。





据央视报道，当局还向受灾地区发送了数千顶帐篷、毛毯和折叠床。





其他国家媒体的照片显示，身着军装的官员沿着一条公路搬运铁锹和其他设备——所有这些人都戴着口罩，作为COVID-19的预防措施。





据中央电视台报道，习近平主席呼吁地方政府“把救人作为第一要务，全力以赴救援灾区人民，最大限度减少生命损失”。





重庆的一位居民表示，地震“相当明显”，他家的公寓位于五楼，地震导致家中的灯和家具都发生摇晃。





“我很害怕，”他告诉法新社，“但它似乎并没有吓到这里的人。”



极端的夏天

地震在中国相当常见，尤其是在地震活跃的西南地区。





2008年在四川汶川县发生的8.0级地震导致数万人死亡，并造成巨大损失。





今年6月，中国西南部发生两次地震，至少有4人死亡，数十人受伤。





当月，一次6.1级的浅层地震突袭了成都以西约100公里一个人口稀少的地区。





三分钟后，在附近的一个县发生了第二次4.5级地震，这次地震导致了伤亡。





周日，成都当局延长了该市的封锁时间，因为成都目前有数百个COVID-19病例。





同时，这一地区还遭受了一个夏季的极端天气，破纪录的热浪使重庆的河流明显干涸。





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