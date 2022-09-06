中国四川强烈地震 造成至少46人死亡

Highlights
- At least 46 people were killed when an earthquake struck southwestern China on Monday.
- The magnitude 6.6 quake hit about 43 kilometres southeast of the city of Kangding in Sichuan province.
据国家媒体报道，周一中国西南部发生地震，至少有46人死亡。一些偏远地区的剧烈震荡使房屋受损，导致断电。
据美国地质调查局称，这次6.6级地震发生在四川省康定市东南约43公里处，震源深度为10公里。
中国国家广播公司中央电视台说，雅安市有17人死亡，而邻近的甘孜州有29人死亡。
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“另有16人失踪，50人受伤，”中央电视台周一晚些时候说。
当地居民告诉法新社，四川省会成都在严格的COVID-19封锁下，数百万人被限制在家中。临近的大城市重庆的建筑物都在震动。
“我的感觉相当强烈。我在一楼的一些邻居说他们感觉非常明显，”成都居民陈说。
她补充说：“但由于成都目前正在进行疫情管理，人们不能离开家，所以很多人冲到了他们的院子里。”
据中央电视台报道，至少有一个镇因地震引发的山体滑坡而遭受“严重破坏”。
央视报道，通往另一个城镇的道路被封锁，有1万多人居住的地区的电路被切断，并补充说，震荡还导致甘孜和雅安地区的一些发电站停电。
中央电视台播放的画面显示了受损的建筑物，以及甘孜一条散落着砖石的街道。
中国地震台网中心在网上发布的一段视频显示，巨石从泸定县的山坡上滚落下来，掀起尘土飞扬，路边的电话线也在摇晃。
Rescuers prepare for duty following the earthquake in Luding County of southwest China's Sichuan Province Monday, 5 September, 2022. Credit: CCTV
派遣救援小组
中国官媒报道称，附近地区发生了几次余震。根据美国地质调查局的数据，在初次地震发生后不到一小时，西藏东部发生了一次较小的4.6级地震。
中央电视台报道表示，数以百计的救援人员被派往震中，同时还有穿着橙色连体服的消防员登上卡车，在布满石块和其他碎片的公路上行驶的镜头。
四川省地震局表示，已经派出1000多名士兵帮助救援人员。
据央视报道，当局还向受灾地区发送了数千顶帐篷、毛毯和折叠床。
其他国家媒体的照片显示，身着军装的官员沿着一条公路搬运铁锹和其他设备——所有这些人都戴着口罩，作为COVID-19的预防措施。
据中央电视台报道，习近平主席呼吁地方政府“把救人作为第一要务，全力以赴救援灾区人民，最大限度减少生命损失”。
重庆的一位居民表示，地震“相当明显”，他家的公寓位于五楼，地震导致家中的灯和家具都发生摇晃。
“我很害怕，”他告诉法新社，“但它似乎并没有吓到这里的人。”
极端的夏天
地震在中国相当常见，尤其是在地震活跃的西南地区。
2008年在四川汶川县发生的8.0级地震导致数万人死亡，并造成巨大损失。
今年6月，中国西南部发生两次地震，至少有4人死亡，数十人受伤。
当月，一次6.1级的浅层地震突袭了成都以西约100公里一个人口稀少的地区。
三分钟后，在附近的一个县发生了第二次4.5级地震，这次地震导致了伤亡。
周日，成都当局延长了该市的封锁时间，因为成都目前有数百个COVID-19病例。
同时，这一地区还遭受了一个夏季的极端天气，破纪录的热浪使重庆的河流明显干涸。
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