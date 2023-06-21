PwC华裔合伙人被指协助丈夫诈骗330万 二人皆否认

根据《每日邮报》的报道，澳大利亚普华永道（PwC）的首位华裔合伙人邵红（音译，Hong Shao）将330万澳元的诈骗指控归咎为，是在与一位“神秘的中国富豪”进行复杂贷款。





邵红被指控帮助丈夫吴迪（音译，Di Wu）从其雇主Creative Promotions处诈骗了330万澳元。据称，他们还在悉尼北岸建造了六居室豪宅，以及购入一辆价值20多万澳元的保时捷卡宴SUV。





两人建立了一套复杂的银行转账系统来窃取资金。还以自己的名义进行了一系列的国际银行转账，并在汇款信息上标注“学费”、“新房”、“房贷”和“楼盘”等字样。





现年44岁的邵红，于2005年从中国移居到澳大利亚，并在2018年晋升为澳大利亚普华永道的首位华裔审计合伙人，年薪约为70万澳元。



普华永道悉尼公司大楼 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE 经普华永道披露，在这起民事诉讼细节被曝光的7个月后，邵红仍在休产假，以“处理这件私事”。





邵红所在的普华永道高层承认，他们是在去年11月媒体报道案件后才知道此事，当时距离9月份的民事法庭诉讼开庭已过去两个月。





目前，这对夫妇已就这些指控作出回应，并将责任归咎为一位未具名的中国富商，声称他们被卷入了一场复杂的贷款陷阱中，该贷款协议与Creative Promotions在悉尼Chatswood地区的供应商有关。





Creative Promotions是一家只有5名员工的家族企业，该公司指控吴迪在2010年至2022年期间，通过“数字篡改”真实发票和伪造其他假发票，从公司窃取了数百万澳元。





法庭文件显示，吴迪从2005年开始受雇于Creative Promotions，担任该公司的海外生产助理15年余年，主要负责管理和协调中国供应商的生产事宜。





去年8月，吴迪被Creative Promotions解雇。



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同月，该公司70岁的董事马克·乔尔·艾萨克斯（Mark Joel Isaacs）和67岁的巴巴拉·乔安·艾萨克斯（Barbara Jo-Anne Isaacs），对吴迪自2016年以来监管的220项订单展开了调查，并在9月采取法律行动冻结了这对夫妇的财务和资产，试图追回钱款。





房地产记录显示，他们在2016年以200万澳币购置了一栋单层住宅，后来被拆除，新房现在价值近450万澳元。





Creative Promotions称因涉嫌欺诈而造成的总损失为330万澳元，并要求邵红和吴迪赔偿。





在最近提交给联邦法院的辩护文件中，这对夫妇否认了这些指控，并表示所谓名为“程云飞”（音译，Yunfei Cheng）的假账户是由该公司最大的中国供应商之一Rhea Shen管理的。





他们表示，该账户被用于偿还62万澳元的贷款（利息为30%），吴迪安排供应商和一位未具名的房贷朋友达成协议，让供应商建造一座新工厂。





据《每日邮报》消息，这对夫妇的辩护文件显示，供应商并没有直接偿还贷款，而是将这笔钱作为另一笔贷款的部分贷款直接支付给了吴迪。



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法庭文件称，根据该计划，吴迪在移民到澳洲时需要将现金还给这位神秘富豪。





文件还显示，这些协议都是口头达成的，供应商在没有向吴迪解释和征得其同意的情况下，将汇款标记为“学费”等类似字样。





吴迪告诉了妻子邵红有关贷款安排的一些细节，但由他负责“夫妻的日常银行业务安排，因为妻子的职业素养很高”，辩护文件称。





Creative Promotions的索赔声明中称，邵红“实际知道”涉嫌欺诈，或者“对显而易见的事视而不见”，这是一种“故意的不当行为”。





但辩方文件反驳，吴迪被授权代表邵红行事，并“全权负责”将现金转入妻子的名下，并不需要过问妻子邵红。





去年9月，一名法官冻结了这对夫妻的资产，但他们仍然允许以每月8000澳元的“普通生活费”支持日常开销。





同时，他们还被允许将10万澳元用于支付此案的律师辩护费用。



