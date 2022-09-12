伊丽莎白二世女王的灵柩将于国葬前抵爱丁堡

伊丽莎白女王的灵柩从其位于苏格兰高地的避暑城堡出发，经过6个小时的旅程后抵达爱丁堡，沿途有数万名哀悼者在排队等候，许多人陷入沉痛的默哀，有些鼓掌，有些流泪。





周日上午10点多，一辆载着伊丽莎白的橡木棺材的灵车从巴尔莫勒尔城堡的大门驶出，缓慢驶向苏格兰首都。周四，女王在城堡去世，享年96岁。





棺材上挂着苏格兰皇家旗（Royal Standard of Scotland），上面的花圈由巴尔莫勒尔庄园的鲜花组成，包括伊丽莎白最喜欢的豌豆花。



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人群在爱丁堡市中心聚集，迎接这支队伍，其中包括女王的女儿安妮公主。在前往荷里路德宫（the Palace of Holyroodhouse）的途中，一支军事仪仗队迎接了这支队伍。





苏格兰皇家军团的士兵们随后将棺材抬到宫殿的谒见室（throne room），并将在那里停留一夜。





“我不可能错过这个机会，不然我会后悔一辈子，”62岁的埃利德·麦金托什（Eilidh Mackintosh）说，她早上6点就离开家，为了确保在爱丁堡著名的皇家一英里（Royal Mile）上占一个视野好的位置。此处聚集了大量的人群。





“她从未让我们失望，我也不想让她失望。现在她走了，全国人民的心里都留下了一个空空的大洞。”



国王本人将于周一前往爱丁堡参加祈祷仪式，然后于周二将女王的遗体带回首都。





在9月19日于伦敦威斯敏斯特大教堂（Westminster Abbey）举行国葬之前，她的遗体将在此安置四天以供人们吊唁，活动预计会吸引至少一百万人。



展现团结

查尔斯的登基已将英国推入了被媒体称为的新“卡罗尔时代“（Carolean era）时代，但整个英国和王室仍在消化伊丽莎白时代的结束。





威廉王子（Prince William）在周六打破了沉默，向他深爱的“祖母”表达了情感。





“在我最快乐的时刻，她就在我身边。而在我生命中最悲伤的日子里，她也在我身边。”现已成为威尔士亲王（the Prince of Wales）的威廉说。





但是女王的去世带了意想不到的惊喜，40岁的威廉和他37岁的弟弟哈里与他们的妻子一起出现在伦敦附近的温莎城堡外，与前来的吊唁者们交谈。





自2020年以来，这两对夫妇在几乎没有一起在公众面前露过面——即使他们没有过少彼此交谈，并且在欢迎人群的不同方向进行握手——但这依然可能引发和解传言。



这四个人的照片被刊登在周日报纸的头条。





周日，《镜报》（Sunday Mirror）的标题为“为祖母团聚”（"Reunited for granny"），而《每日电讯报》（The Daily Telegraph）的标题是“悲伤中团聚”（"Reunited in sorrow"），《太阳报》（the Sun）的标题则是“四人一起”（"All 4 One"）。





《周日泰晤士报》（The Sunday Times）则将重点放在明显的僵局上，其标题为：“纪念女王，温莎家族的尴尬休战”（"Warring Windsors' awkward truce to honour the Queen"）。





包括女王的子女、安妮公主、安德鲁和爱德华王子及其家人在内的高级皇室成员也在巴尔莫勒尔宫外检阅了人们献上的鲜花，自女王去世后这些花一直留在那里。





女王的灵柩上挂着苏格兰皇家旗和花圈，一直停放在巴尔莫勒尔的舞厅里，将由六名庄园看守人将其抬到她的灵车上。



“非常非常多人”

女王最后一次旅行的象征意义，对于一个拥有强大皇室关系的国家来说将是沉重的——但是，强大的苏格兰独立运动，打算切断与英国几个世纪以来的联盟。





这一历史性事件的排练在破晓前就开始了。





沿途设置了专门的观礼点，但是哀悼者不能在车队经过时向其投掷鲜花。





“我们预计许多人会急于表达他们的敬意。”第一部长尼古拉·斯特金（Nicola Sturgeon）说。



LISTEN TO Within hours of Queen Elizabeth the Second's death, questions around the future of the Monarchy and the Commonwealth it presides over, are already being posed. SBS News 09/09/2022 11:23 Play

女王的灵柩将被送往其在苏格兰的官邸荷里路德宫，并在那里停留一天。





查尔斯国王和其他王室成员将在周一参加仪式，将她的灵柩沿着爱丁堡的皇家一英里送到圣吉尔斯大教堂（St Giles' Cathedral）。





第二天，灵柩将由皇家空军喷气机送往伦敦附近的诺索尔特机场（Northolt airfield），然后送往白金汉宫。在星期三，灵柩将被移到威斯敏斯特大教堂的大厅安放。





查尔斯国王还将访问北爱尔兰和威尔士，以显示民族团结，并由英国首相利兹·特拉斯（Liz Truss）陪同，后者是在星期二才被已故女王任命的首相。





自戴安娜在1997年车祸中去世后，查尔斯国王的声望有所恢复。但是，他登基的时刻，也面临着英国人对生活成本飙升的不满和对乌克兰战争造成的不稳定国际局势的深深焦虑。



“鼓舞人心的榜样”

查尔斯周六在圣詹姆斯宫（St James's Palace）举行的正式登基仪式上起誓，他将努力效仿他的母亲在其一生的服务中“为他树立的鼓舞人心的榜样”。





这个有着数百年历史的传统首次被电视直播，在喇叭声中，一位戴着羽毛帽的宫廷官员从宫殿的阳台上宣布他成为国王。





最近几天，成千上万的人聚集在白金汉宫和其他王室住所外，献上鲜花和哀悼，或只是为了体验历史时刻的诞生。



但官员们预计，在威斯敏斯特教堂举行的电视转播的国葬礼之前，会有更多人前来吊唁。





女王在1952年登基时年仅25岁，出席她的葬礼的宾客将包括美国总统乔·拜登（Joe Biden）、澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在内的国家领导人，日本德仁天皇（Emperor Naruhito）也有可能出席。





女王在位的70年经历了英国动荡的历史，从战后的匮乏到帝国的落幕，到最近的新冠大流行等创伤，而她的在位成为了动荡中的一种常态。





查尔斯的加冕仪式会是一个沉浸在传统和历史中的精心设计的仪式，将同样在威斯敏斯特大教堂中举行，保持了几个世纪以来一样的传统，但仪式的日期待定。





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