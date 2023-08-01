悉尼东南区居民将在一年内无火车可搭？

早前，有报道指有关工程可能因为成本巨大而要被取消。但新州州长柯民思（Chris Minns）表示，新州交通局和地铁公司将会密切合作，确保物流和建筑成本能得到有效和负责的管理。





新州政府将从现有的交通预算（包括悉尼地铁）中再拨款出11亿澳元，用于该工程项目的实施。





有关工程的最终成本将被推高至216亿澳元，远高于十年前宣布该工程时所预测的约120亿澳元。





政府的最新建议表明，改建工程预计将耗时长达12个月，于2024年7月至10月间开始。





这将使众多需要搭乘火车通勤的居民只能选择公交车出行。



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Bankstown线的改建属于原市区地铁（Metro City）及西南线 （Southwest）的一部分，该铁路线从悉尼北区Chatswood延伸至Bankstown，中间穿过海底隧道通过悉尼港和悉尼市中心商业区，前往悉尼内西区Sydenham，然后到达Bankstown。





在Bankstown线路的改建工程进行期间，悉尼铁路的T3火车线将会停运约一年。





受T3停运影响的火车站包括从Birrong开始的车站，以及从Bankstown到Sydenham之间的所有车站，包括Wiley Park、Punchbowl、Lakemba、Campsie、Canterbury、Hurlstone Park和Dulwich Hill。





新州州长柯民思说：“这将是一项艰巨的任务，我们需要关停相关路线约12个月，这为社区带来了不便，但这是为悉尼这一大都市的交通提供了急需且重要的改善。”





交通厅长海伦（Jo Haylen）表示，目前关闭该线路的时间安排是根据悉尼地铁的独立审查中期报告所制定的。





她说：“我们所做的就是采纳独立建议，制定一项策略，确保工程对乘客造成的影响能减至最低，但我不想掩饰的是，这确是会引起混乱的，而且需要一段时间。”





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