白宫称俄罗斯正从朝鲜购买“数百万”火箭弹和炮弹用于乌克兰战争

白宫在当地时间周二表示，俄罗斯正在从朝鲜购买数量可能高达百万计的炮弹和火箭，以补充其因入侵乌克兰而耗尽的库存。





“国家安全委员会发言人约翰·柯比（John Kirby）告诉记者：”我们的感觉是，购买数量已达数百万发子弹、火箭弹和炮弹。“





柯比援引了解密的美国情报，强调这些采购还没有完成。





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他说：”没有任何迹象表明采购已经实际发生，所以很难说最终会是什么样子，“他补充说，”当然没有迹象表明这些军需物资，这些武器，正在乌克兰境内使用。“



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俄罗斯驻联合国大使瓦西里·内本齐亚（Vassily Nebenzia）驳斥了首先出现在《纽约时报》上的报道，该报道引用了最近解密的美国情报。





他告诉记者：“我没有听说过，我认为这又是一个四处流传的假消息。“





据柯比表示，从深受孤立和压制的朝鲜政府大规模购买火炮弹药，从伊朗购买军用无人机的交易，这些行动显示了在经过数月来自西方的经济和技术制裁之后，俄罗斯所面临的困境。





柯比表示：”这只是另一个迹象，表明弗拉基米尔·普京总统已经变得多么绝望，并 表明他的国防工业机构因此而受到多大的影响。“





”他们不得不从朝鲜购买炮弹，从伊朗购买无人机，这一事实告诉你制裁多么有效。“



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柯比说，没有迹象表明中国在与朝鲜合作，他表示：“我们仍然没有看到任何迹象表明中国在违反对俄罗斯的制裁，或者事实上采取公开行动，在军事上协助俄罗斯。”





早些时候，一位美国官员表示，这些军械是“在乌克兰战场上使用的”。





声明中表示：“这次采购表明，俄罗斯军队在乌克兰继续遭受严重的供应短缺，部分原因是出口管制和制裁。”



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俄罗斯于2月24日入侵乌克兰，期望在数周内夺取乌克兰的控制权。





但乌克兰在美国及北约和其他欧洲盟国的武器和弹药的帮助下，阻止了这一进展。





战争中的双方都使用了大量的炮弹，并在这场艰苦的战斗中损失了大量武装。





乌克兰从美国和盟国获得的长程导弹，能够瞄准前线后方的数十个俄罗斯弹药库。





而西方的制裁使莫斯科更难获得替代品的部件，包括计算机芯片。





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