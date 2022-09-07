白宫称俄罗斯正从朝鲜购买“数百万”火箭弹和炮弹用于乌克兰战争

俄罗斯驻联合国大使瓦西里·内本齐亚（Vassily Nebenzia）驳斥了这一报道。

Two men in suits shaking hands.

Russian President Vladimir Putin, (right), and North Korea's leader Kim Jong Un shake hands during their meeting in Vladivostok, Russia, April 25, 2019. Credit: Alexander Zemlianichenko/AP

白宫在当地时间周二表示，俄罗斯正在从朝鲜购买数量可能高达百万计的炮弹和火箭，以补充其因入侵乌克兰而耗尽的库存。

“国家安全委员会发言人约翰·柯比（John Kirby）告诉记者：”我们的感觉是，购买数量已达数百万发子弹、火箭弹和炮弹。“

柯比援引了解密的美国情报，强调这些采购还没有完成。

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他说：”没有任何迹象表明采购已经实际发生，所以很难说最终会是什么样子，“他补充说，”当然没有迹象表明这些军需物资，这些武器，正在乌克兰境内使用。“
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俄罗斯驻联合国大使瓦西里·内本齐亚（Vassily Nebenzia）驳斥了首先出现在《纽约时报》上的报道，该报道引用了最近解密的美国情报。

他告诉记者：“我没有听说过，我认为这又是一个四处流传的假消息。“

据柯比表示，从深受孤立和压制的朝鲜政府大规模购买火炮弹药，从伊朗购买军用无人机的交易，这些行动显示了在经过数月来自西方的经济和技术制裁之后，俄罗斯所面临的困境。

柯比表示：”这只是另一个迹象，表明弗拉基米尔·普京总统已经变得多么绝望，并 表明他的国防工业机构因此而受到多大的影响。“

”他们不得不从朝鲜购买炮弹，从伊朗购买无人机，这一事实告诉你制裁多么有效。“
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柯比说，没有迹象表明中国在与朝鲜合作，他表示：“我们仍然没有看到任何迹象表明中国在违反对俄罗斯的制裁，或者事实上采取公开行动，在军事上协助俄罗斯。”

早些时候，一位美国官员表示，这些军械是“在乌克兰战场上使用的”。

声明中表示：“这次采购表明，俄罗斯军队在乌克兰继续遭受严重的供应短缺，部分原因是出口管制和制裁。”
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俄罗斯于2月24日入侵乌克兰，期望在数周内夺取乌克兰的控制权。

但乌克兰在美国及北约和其他欧洲盟国的武器和弹药的帮助下，阻止了这一进展。

战争中的双方都使用了大量的炮弹，并在这场艰苦的战斗中损失了大量武装。

乌克兰从美国和盟国获得的长程导弹，能够瞄准前线后方的数十个俄罗斯弹药库。

而西方的制裁使莫斯科更难获得替代品的部件，包括计算机芯片。

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Published 7 September 2022 at 12:11pm
Source: Reuters