《撒旦诗篇》作者拉什迪遇刺 或致一只眼睛失明

布克奖得主萨尔曼·拉什迪（Salman Rushdie）周五在纽约西部发表演讲时遭到袭击，正在医院接受治疗并使用了呼吸机。





在经纪人安德鲁·怀利（Andrew Wylie）周五晚上在给《纽约时报》的一份声明中说，“这个消息并不好。”





怀利说，拉什迪正在使用呼吸机，无法说话。 “拉什迪可能会失去一只眼睛；他的手臂神经被切断；他的肝脏被刺伤并受损。”





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除了他仍在接受手术外，警方没有提供有关拉什迪状况的详细信息。 他们确定被拘留的嫌疑人是来自新泽西州费尔菲尔德的24岁的哈迪·马塔尔（Hadi Matar）。 可能的动机仍不清楚。



2022年8月12日星期五，在纽约Chautauqua的Chautauqua研究所，人们冲向作者萨尔曼·拉什迪（中右），一名男子被护送下台。 Source: AAP / AP 警方称，拉什迪的颈部和腹部被刺伤。 一些人冲上舞台，将嫌疑人按倒在地，随后一名在场的警察将其逮捕。





观众中的一名医生对拉什迪进行了医疗护理，直到急救人员到达现场。 警方称，舞台上的一名采访者、73岁的拉尔夫·亨利·里斯（Ralph Henry Reese）面部受伤，但已出院。



执法人员于2022年8月12日星期五在纽约州的Chautauqua机构拘留了一名男子。 Source: AAP / AP 这位现年75岁的英裔印度小说家在他的书《撒旦诗篇》出版后躲藏了九年，这本书的出版也使他在1980年代收到了死亡威胁。





一些穆斯林认为这本书的内容是亵渎神明的。





这本书出版一年后，当时伊朗最高领导人发布了一项要求暗杀他的法令。





这项法令于1998年正式废除。





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